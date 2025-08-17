ټرمپ زیلنسکي ته د ټولې دونباس سیمې پرېښودو وړاندیز کوي، چې له روسیې سره جګړه پای ته ورسیږي.
د امریکا د "واشنګټن پوسټ" ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل اوکرایني سیال ولودیمیر زیلینسکي ته د دې په بدل کې له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو وړاندیز وکړ چې کیف مسکو ته د ټولې دونباس سیمې په ګډون، هغه سیمې هم وروسپاري چې له وړاندې د روسیې تر کنټرول لاندې دي.
د شنبې په ورځ یوې ورځپاڼې څرګنده کړه چې د پوتین او ټرمپ ترمنځ د الاسکا له سرمشریزې وروسته، د ټرمپ او زیلینسکي ترمنځ د یوې تیلیفوني اړیکې په ترڅ کې دا وړاندیز شوی و.
ورځپاڼې د امریکا د دوو هغو چارواکو په حواله چې نه یې غوښتل نومونه یې ښکاره شي، ویلي چې ټرمپ له اوربند د هغه شرط څخه چې مخکې یې د یوې هوکړې د ترلاسه کولو لپاره وړاندې کړی و، په شا شو، او د هغې پرځای یې د یوې مستقیمې سولې هوکړې ته لومړیتوب ورکړ چې جګړه پای ته رسوي.
د اوکراین د دونباس سیمه د دونیاتسک او لوهانسک دوې سیمې لري، چې ډیری نفوس یې د روسیې ژبې ویونکي دي، او روسي پوځ د دې سیمې پر ډیرو برخو چې له سکرو او کانونو بډایه ده، کنټرول لري.
د جمعې په ورځ، ټرمپ او پوتین په الاسکا کې د "سولې د لټون" تر عنوان لاندې نږدې ۳ ساعته سرمشریزه وکړه، چې په کې دواړو مشرانو د روسیې او اوکراین ترمنځ پر احتمالي اوربند او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې.
له ټرمپ سره د الاسکا د سرمشریزې په اړه د تلیفوني اړیکې وروسته، زیلنسکي په خپل ټیلیګرام کې په یوه پوسټ کې ټینګار وکړ چې په خپل هیواد کې له روسیې سره روانه جګړه باید د "ریښتینې او تلپاتې سولې" له لارې پای ته ورسیږي چې په وچه، سمندر او هوا کې پراخ اوربند ولري.
هغه د متحده ایالاتو او اروپا په ملاتړ د اوکراین لپاره د اوږدمهاله امنیت غوښتنه هم وکړه، او ټینګار یې وکړ چې د هغه د هیواد لپاره ټولې مهمې مسلې باید د کیف په ګډون وڅیړل شي.
د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ له ۲۴مې راهیسې، روسیه پر خپل ګاونډي اوکراین یو پوځي برید پیل کړی او د دې د پای ته رسولو لپاره یې شرط ایښی چې کیف باید له لویدیځو پوځي بنسټونو سره له یوځای کیدو لاس واخلي، چې کیف دا په خپلو چارو کې "لاسوهنه" بولي.
.