سیاست
2 کمه لوست
ټرمپ زیلینسکي ته د روسیې سره د جګړې د پایته رسولو په بدل کې د ټولې دونباس سیمې د پریښودو وړاندېز کوي
د امریکا د "واشنګټن پوسټ" ورځپاڼې راپور ورکړی چې ټرمپ خپل اوکرایني سیال ولودیمیر زیلینسکي ته د دې په بدل کې له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو وړاندیز وکړ چې کیف مسکو ته د ټولې دونباس سیمې په ګډون، هغه سیمې هم وروسپاري چې د روسیې تر کنټرول لاندې دي
ټرمپ زیلینسکي ته د روسیې سره د جګړې د پایته رسولو په بدل کې د ټولې دونباس سیمې د پریښودو وړاندېز کوي
ټرمپ - زیلینسکي / Reuters
17 اګست 2025

ټرمپ زیلنسکي ته د ټولې دونباس سیمې پرېښودو وړاندیز کوي، چې له روسیې سره جګړه پای ته ورسیږي.

د امریکا د "واشنګټن پوسټ" ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل اوکرایني سیال ولودیمیر زیلینسکي ته د دې په بدل کې له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو وړاندیز وکړ چې کیف مسکو ته د ټولې دونباس سیمې په ګډون، هغه سیمې هم وروسپاري چې له وړاندې د روسیې تر کنټرول لاندې دي.

د شنبې په ورځ یوې ورځپاڼې څرګنده کړه چې د پوتین او ټرمپ ترمنځ د الاسکا له سرمشریزې وروسته، د ټرمپ او زیلینسکي ترمنځ د یوې تیلیفوني اړیکې په ترڅ کې دا وړاندیز شوی و.

ورځپاڼې د امریکا د دوو هغو چارواکو په حواله چې نه یې غوښتل نومونه یې ښکاره شي، ویلي چې ټرمپ له اوربند د هغه شرط څخه چې مخکې یې د یوې هوکړې د ترلاسه کولو لپاره وړاندې کړی و، په شا شو، او د هغې پرځای یې د یوې مستقیمې سولې هوکړې ته لومړیتوب ورکړ چې جګړه پای ته رسوي.

د اوکراین د دونباس سیمه د دونیاتسک او لوهانسک دوې سیمې لري، چې ډیری نفوس یې د روسیې ژبې ویونکي دي، او روسي پوځ د دې سیمې پر ډیرو برخو چې له سکرو او کانونو بډایه ده، کنټرول لري.

د جمعې په ورځ، ټرمپ او پوتین په الاسکا کې د "سولې د لټون" تر عنوان لاندې نږدې ۳ ساعته سرمشریزه وکړه، چې په کې دواړو مشرانو د روسیې او اوکراین ترمنځ پر احتمالي اوربند او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې.

وړاندیز شوي

له ټرمپ سره د الاسکا د سرمشریزې په اړه د تلیفوني اړیکې وروسته، زیلنسکي په خپل ټیلیګرام کې په یوه پوسټ کې ټینګار وکړ چې په خپل هیواد کې له روسیې سره روانه جګړه باید د "ریښتینې او تلپاتې سولې" له لارې پای ته ورسیږي چې په وچه، سمندر او هوا کې پراخ اوربند ولري.

هغه د متحده ایالاتو او اروپا په ملاتړ د اوکراین لپاره د اوږدمهاله امنیت غوښتنه هم وکړه، او ټینګار یې وکړ چې د هغه د هیواد لپاره ټولې مهمې مسلې باید د کیف په ګډون وڅیړل شي.

د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ له ۲۴مې راهیسې، روسیه پر خپل ګاونډي اوکراین یو پوځي برید پیل کړی او د دې د پای ته رسولو لپاره یې شرط ایښی چې کیف باید له لویدیځو پوځي بنسټونو سره له یوځای کیدو لاس واخلي، چې کیف دا په خپلو چارو کې "لاسوهنه" بولي.

.

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us