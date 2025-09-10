هالنډ د اسرائیلو د دوو تنو افراطي وزیرانو پر وړاندې مهم ګام اوچت کړ.
هالنډ د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیلو د ملي امنیت وزیر ایتامار بن ګویر او د مالیې وزیر بیزلیل سموتریچ باندې د اروپايي ټولنې ټولو ۲۹ غړیو هیوادونو ته د سفر بندیز ولګول شو.
د هالنډ حکومت، چې د جولای په میاشت کې یې د دې بندیز نیت څرګند کړی و، وویل چې اوس دواړه وزیران په رسمي ډول "نامطلوب اشخاص" اعلان شوي دي. دا پرېکړه د اسرائیلو د غزې پر وړاندې د جنګي کړنو په اړه د "استثنایي حالاتو" له امله شوې ده.
دغه بندیز د شینګین معلوماتي سیستم کې ثبت شوی، چې له مخې یې ټولې اروپایي سرحدي ادارې مکلفې دي چې دواړو وزیرانو ته د داخلېدو اجازه ورنه کړي.
خو د هارټز ورځپاڼې راپور ورکړی چې ځینې حکومتونه ممکن خپلو سرحدي ادارو ته لارښوونه وکړي چې دغه بندیز په پام کې و نه نیسي، چې دا به په اروپایي ټولنه کې د بندیز د عملي کولو په برخه کې د نابرابرۍ سبب شي.
د نړیوالو بندیزونو څپه
د هالنډ وروستۍ پرېکړه د اسپانیا د ورته اقدام وروسته شوې، چې بن ګویر او سموتریچ باندې بندیز لګولی وو. دا بندیز وروسته له هغې اعلان شو چې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سعار د دوو اسپانوي وزیرانو پر وړاندې محدودیتونه اعلان کړل.
د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر جوز مانوئل البارز وویل چې دا پرېکړه د غچ اخیستنې اقدام ندی، چې هغه چارواکي په نښه کوي چې "په نسل وژنې، د بشري حقونو په سرغړونو یا جنګي جرمونو کې مستقیم لاس لري."
دا اقدام د اسپانیا د لومړي وزیر پېدرو سانچېز د پراخو اقداماتو یوه برخه ده، چې د اسرائیلو پر وړاندې د غزې جګړې د فشار لپاره اعلان شوي دي. اسپانیا د دې اقداماتو له ډلې څخه اته عملي کړي، چې په کې د وسلو بندیز، د اسرائیلو لپاره د وسلو یا پوځي تېلو وړونکو کښتیو او الوتکو د اسپانوي بندرونو او هوايي حریم کارولو منع کول شامل دي. مادرید هم د تل ابیب لپاره د دایمي وسلو بندیز په اړه غور کوي.
د روان کال په پیل کې، سلوانیا لومړی اروپایي هېواد شو چې بن ګویر او سموتریچ یې "نامطلوب شخصیت" اعلان کړل، او هغوی یې د "نسل وژونکي څرګندونو" په کولو تورن کړل.
د سلوانیا حکومت وویل چې دواړه وزیران، چې د اشغال شوي لویدیځې غاړې په ناقانونه یهودي مېشتو سیمو کې ملاتړ کوي، د اسرائیلو د بریدونو او حملو پر مهال د فلسطینیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي هڅونه کړې ده.
دغه بالکان هېواد هم په اسرائیلو د وسلو یو پراخ بندیز لګولی، چې د وسلو واردات، صادرات او ترانزیت یې منع کړي، او د اروپایي ټولنې د نه اقدام له امله یې دا ګام پورته کړی دی.
استرالیا، کاناډا، نیوزیلینډ، ناروې او برتانیا هم په رسمي ډول د بن ګویر او سموتریچ پر وړاندې بندیزونه اعلان کړي، او هغوی یې د "فلسطینیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي هڅونې" په تور تورن کړي دي.
د اسرائیلو دواړه ښي اړخي وزیران د خپلو پاروونکو څرګندونو له امله مشهور دي، چې نړیوالو یې په پرلهپسې ډول د تاوتریخوالي او حتی نسل وژنې هڅونه ګڼلې ده.
بن ګویر د غزې پر وړاندې د "مکمل محاصرې" غوښتنه کړې، د مرستې بندول او دا اعلان کول چې "په دې سیمه کې هېڅ بېطرفه ملکي وګړي نشته"، چیرې چې اسرائیلو تر ۶۴ زره زیات فلسطینیان وژلي دي.
په ورته وخت کې، سموتریچ د غزې د بیا اشغال او د فلسطینیانو د شمېر د کمولو غوښتنه کړې، او ټینګار یې کړی چې اسرائیل باید د "اشغال" له کلمې څخه ویره ونه لري.
د دې سخت دریځ په چوکاټ کې، سموتریچ د اسرائیلو د پراخ ځواب غوښتنه وکړه وروسته له هغې چې د فلسطین مقاومت ځواکونو د اشغال شوي ختیځ بیت المقدس په یوه بس تم ځای برید وکړ، چې یو اسرائیلي سرتېری او پنځه نور کسان یې ووژل. هغه وویل: "د فلسطین اداره باید د نقشې څخه ورکه شي، او هغه کلي چې بریدګر ترې راغلي، باید د رفح او بیت حانون په څېر ښکاره شي."
د هغه څرګندونې د هغه پخوانیو وړاندیزونو سره تړاو لري چې اسرائیل باید د اشغال شوې لویدیځې غاړې ۸۲ سلنه برخه ضمیمه کړي، چې دا یې د لویدیځو هېوادونو د فلسطین د پېژندنې پر وړاندې د ځواب په توګه وړاندې کړي. هغه همدارنګه د نتنیاهو حکومت ته فشار راوړی چې د غزې ټوله سیمه ضمیمه کړي — هغه محاصره سیمه چې ۱.۶ میلیونه فلسطینیان پکې د خوراک، اوبو او نورو اساسي اړتیاوو پرته بند پاتې دي — او په پرلهپسې ډول یې د فلسطینیانو د جبري بېځایه کولو ملاتړ کړی دی.
بن ګویر هم د دې جګړهئیزې تګلارې سره سم سمبولیک اقدامات کړي دي. د تېرې میاشتې په یوه زندان لیدنه کې، هغه د غزې د ویجاړۍ لوی عکسونه د فلسطیني بندیانو مخې ته ودرول. د یوه عکس په اړه یې وویل چې یو بندي خپل کور پېژندلی، او زیاته یې کړه: "همداسې باید ښکاره شي."
څو ورځې مخکې، هغه د فلسطیني مشر مروان برغوثي ته طعنه ورکړه، او خبرداری یې ورکړ چې هغه کسان چې پر اسرائیلیانو برید کوي "له منځه به یوړل شي."
د هغو هېوادونو د زیاتېدونکي لیست چې بن ګویر او سموتریچ محدودوي، د اسرائیلو د ښي اړخي مشرتابه او د غزې جګړې کې د دوی د رول په اړه نړیواله اندېښنه څرګندوي. که څه هم په اروپا کې د بندیزونو عملي کول ممکن توپیر ولري، خو دا اقدامات په دې اړه د نړیوالو ځواکمنو هېوادونو د بدلون نښه ده چې د اسرائیلي چارواکو د هغو څرګندونو او تګلارو په اړه حساب ورکونه غواړي چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو او بشري ناورین د ژورتیا سبب ګرځي.