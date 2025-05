Festiwal Filmowy w Cannes ogłosiło, że pokaz dokumentu o fotoreporterce ze Strefy Gazy, Fatimie Hassounie, będzie hołdem dla jej pracy po ,,horrorze" jej śmierci w izraelskim nalocie lotniczym w zeszłym tygodniu. Film zostanie pokazany podczas przyszłomiesięcznego wydarzenia.

,,Put Your Soul on Your Hand and Walk" w reżyserii irańskiej reżyserki Sepideh Farsi zostanie pokazany w sekcji ACID Cannes podczas tegorocznego festiwalu, który odbędzie się w dniach 13-24 maja, równolegle do głównego konkursu.

Film zawiera rozmowy między Farsi a Hassouną, która jako 25-letnia fotografka dokumentowała wpływ niszczycielskiej wojny Izraela na terytorium Palestyny.

Hassouna zginęła wraz z dziesięcioma innymi członkami swojej rodziny w nalocie na swój dom rodzinny w północnej części Strefy Gazy, w zeszłą środę. Dzień po ogłoszeniu dokumentu jako części selekcji ACID Cannes.

Izraelskie wojsko, które według organizacji Reporterzy bez Granic (RSF) jest oskarżane o ,,masakrę" palestyńskich dziennikarzy, twierdziło, że celem ataku był członek Hamasu.

,,Festiwal Filmowy w Cannes pragnie wyrazić swój horror i głęboki smutek z powodu tej tragedii, która poruszyła i zszokowała cały świat" - napisano w oświadczeniu festiwalu przesłanym do AFP w środę.

,,Choć film to niewiele w obliczu takiej tragedii, jego pokaz w sekcji ACID w Cannes 15 maja będzie, oprócz przesłania samego filmu, sposobem na uhonorowanie pamięci młodej kobiety, ofiary jak wiele innych w tej wojnie" - dodano.

Tuż przed swoją śmiercią Hassouna napisała w mediach społecznościowych: ,,Jeśli umrę, chcę głośnej śmierci. Nie chcę być tylko wiadomością z ostatniej chwili ani numerem w statystyce.

,,Była taką światłością, tak utalentowaną. Kiedy zobaczycie film, zrozumiecie," powiedziała Farsi portalowi Deadline po jej śmierci. ,,Rozmawiałam z nią kilka godzin wcześniej, aby powiedzieć jej, że film jest w Cannes i zaprosić ją."

Nowe filmy

W środę, organizatorzy festiwalu w Cannes ogłosili również nowe filmy w głównym konkursie, które będą rywalizować o prestiżową Złotą Palmę.

Amerykańska reżyserka Lynne Ramsay (,,We Need To Talk About Kevin") została wybrana do głównego konkursu ze swoim thrillerem ,,Die My Love" z Jennifer Lawrence i Robertem Pattinsonem w rolach głównych.

Spośród 21 filmów w tegorocznym konkursie głównym, siedem zostało nakręconych przez kobiety, co stanowi najwyższy wynik w historii.

Irański reżyser Saeed Roustaee również będzie walczył o główną nagrodę swoim najnowszym filmem ,,Mother and Child", trzy lata po pokazaniu ,,Leila's Brothers" w Cannes, co doprowadziło do skazania go na sześć miesięcy więzienia w Iranie.

Festiwal zapewnił także światową premierę pierwszego filmu wyreżyserowanego przez byłą gwiazdę ,,Zmierzchu" Kristen Stewart – ,,The Chronology of Water", który zostanie pokazany w sekcji ,,Un Certain Regard".

Stewart zmierzy się z inną amerykańską aktorką, która została reżyserką – Scarlett Johansson, której debiut reżyserski ,,Eleanor the Great" również został wybrany do tej samej sekcji.

Cud

Śmierć Hassouny w zeszłym tygodniu przekształciła pokaz dokumentu o niej w jedno z najważniejszych wydarzeń w Cannes.

Festiwal ACID stwierdził, że jej ,,życiowa energia wydawała się cudem" w oświadczeniu wydanym po jej śmierci.

,,To już nie jest ten sam film, który będziemy wspierać i prezentować we wszystkich kinach, zaczynając od Cannes," dodano.

RSF również potępiło jej śmierć. ,,Jej imię dołącza do niemal 200 dziennikarzy zabitych w ciągu 18 miesięcy. Ta rzeź musi się skończyć," napisano na stronie społecznościowej Bluesky.

Również w Cannes palestyńscy bliźniacy Tarzan i Arab Nasser zaprezentują swój najnowszy film ,,Once Upon a Time In Gaza", opowieść o morderstwie i przyjaźni osadzoną na rozdartej wojną ziemi, w sekcji ,,Un Certain Regard".