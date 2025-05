Około 4 700 północnokoreańskich żołnierzy zginęło lub zostało rannych podczas walk u boku Rosji przeciwko siłom ukraińskim – jak poinformowała południowokoreańska agencja wywiadowcza w środę.

Ocena ta pojawiła się dwa dni po tym, jak Korea Północna po raz pierwszy potwierdziła, że wysłała wojska bojowe, aby pomóc Rosji odzyskać kontrolę nad częścią regionu Kurska, którą straciła w wyniku niespodziewanej ukraińskiej ofensywy w zeszłym roku.

Podczas zamkniętego posiedzenia parlamentarnej komisji, Narodowa Służba Wywiadowcza Korei Południowej (NIS) poinformowała, że Korea Północna poniosła 4 700 ofiar, w tym 600 osób to ofiary śmiertelne, na frontach walk między Rosją a Ukrainą – przekazał Lee Seong Kweun, jeden z posłów obecnych na spotkaniu.

Lee powiedział dziennikarzom, że według NIS 2 000 rannych północnokoreańskich żołnierzy zostało przetransportowanych z powrotem do Korei Północnej drogą lotniczą lub koleją w okresie od stycznia do marca. Dodał, że zmarli żołnierze zostali skremowani w Rosji, a ich szczątki odesłano do ojczyzny.

W styczniu NIS poinformowała, że około 300 północnokoreańskich żołnierzy zginęło, a 2 700 zostało rannych. W zeszłym miesiącu południowokoreańskie wojsko zwiększyło szacowaną liczbę ofiar do 4 000.

W poniedziałek Korea Północna ogłosiła, że przywódca Kim Dzong Un podjął decyzję o wysłaniu wojsk, aby „unicestwić i zlikwidować ukraińskich neonazistowskich okupantów oraz wyzwolić region Kurska we współpracy z rosyjskimi siłami zbrojnymi.” Prezydent Rosji Władimir Putin wydał później oświadczenie, w którym podziękował Korei Północnej i obiecał, że nie zapomni o poświęceniu północnokoreańskich żołnierzy.

Zarówno Kim, jak i Putin stwierdzili, że rozmieszczenie północnokoreańskich wojsk odbyło się w ramach przełomowego traktatu obronnego na rok 2024, który zobowiązuje obie strony do udzielania sobie pomocy w przypadku ataku. Stany Zjednoczone, Korea Południowa i ich partnerzy twierdzą, że Korea Północna dostarcza Rosji ogromne ilości konwencjonalnej broni, aby uzupełnić jej wyczerpane zapasy. Podejrzewają również, że Rosja w zamian zapewnia Korei Północnej wsparcie militarne i gospodarcze.

Ponad 10 000 północnokoreańskich żołnierzy

Urzędnicy z USA, Korei Południowej i Ukrainy twierdzą, że Korea Północna wysłała do Rosji 10 000–12 000 żołnierzy jesienią ubiegłego roku. Południowokoreańskie wojsko poinformowało w marcu, że Korea Północna wysłała około 3 000 dodatkowych żołnierzy do Rosji na początku tego roku.

Podczas środowego briefingu NIS poinformowała, że ocenia, iż Rosja przekazała Korei Północnej pociski obrony powietrznej, sprzęt do walki elektronicznej, drony oraz technologię do wystrzeliwania satelitów szpiegowskich – powiedział Kim Byung-Kee, inny poseł obecny na spotkaniu NIS.

Kim cytował NIS, mówiąc, że 15 000 północnokoreańskich robotników zostało również wysłanych do Rosji w ramach dwustronnych programów współpracy przemysłowej. Poseł powiedział, że ilość północnokoreańskich pocisków i artylerii wysłanych do Rosji była warta miliardy dolarów. NIS nie wykryła jednak oznak, że Rosja przesłała Korei Północnej pieniądze w zamian za te dostawy.