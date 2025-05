Prezydent USA Donald Trump chce, aby wprowadzono trwałe zawieszenie broni, które całkowicie zakończy wojnę na Ukrainie – poinformował Biały Dom w odpowiedzi na jednostronne, trzydniowe zawieszenie działań ogłoszone przez Rosję.

„Rozumiem, że Władimir Putin dziś rano zaproponował tymczasowe zawieszenie broni. Prezydent (USA) jasno dał do zrozumienia, że chce trwałego zawieszenia broni, przede wszystkim po to, aby zatrzymać zabijanie i rozlew krwi. Chociaż pozostaje optymistą, że uda się osiągnąć porozumienie, jest również realistą” – powiedziała rzeczniczka Karoline Leavitt dziennikarzom w poniedziałek.

„Obaj przywódcy muszą usiąść do stołu negocjacyjnego, aby znaleźć rozwiązanie. Uważam również, że spotkanie prezydenta z prezydentem Zełenskim pokazuje, że wkłada on wiele wysiłku i czasu w tę sprawę, ponieważ chce być prezydentem, który przynosi pokój” – dodała, odnosząc się do spotkania Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na marginesie pogrzebu papieża Franciszka w miniony weekend.

W poniedziałek Putin ogłosił jednostronne zawieszenie broni na Ukrainie, ponieważ Moskwa przygotowuje się do obchodów 80. rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej. Rosyjski przywódca nakazał wstrzymanie wszystkich działań wojennych na Ukrainie od północy 7-8 maja do północy 10-11 maja.

Ukraina odpowiedziała, że Moskwa musi natychmiast zaprzestać działań wojennych na Ukrainie, jeśli naprawdę chce pokoju.

„Jeśli Rosja naprawdę chce pokoju, musi natychmiast zaprzestać ognia. Dlaczego czekać do 8 maja? Jeśli można wstrzymać ogień teraz, to dlaczego nie na co najmniej 30 dni – tak, aby było to rzeczywiste, a nie tylko na pokaz” – powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, na platformie X.

Dodał, że Ukraina jest gotowa poprzeć „trwałe, solidne i pełne” zawieszenie broni, podkreślając: „To właśnie nieustannie proponujemy, przynajmniej na 30 dni.”