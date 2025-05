Użytkownicy TikToka w USA wydają się podzieleni w kwestii nadchodzącej decyzji Sądu Najwyższego dotyczącej przyszłości platformy – reakcje wahają się od niedowierzania, przez rezygnację, aż po humor.

Sąd Najwyższy USA rozpatruje pismo TikToka wobec ustawy nakazującej sprzedaż platformy lub jej zakazanie z powodu obaw o dostęp chińskiego rządu do wrażliwych danych użytkowników.

Ustawa, podpisana przez prezydenta Joe Bidena, wymaga, aby ByteDance sprzedało TikToka do 19 stycznia. Ustawodawcy wskazują na ryzyko szpiegostwa, dezinformacji i manipulacji treściami jako główne powody. TikTok zaprzecza tym zarzutom, twierdząc, że jest niezależny od ByteDance.

Jeśli Sąd Najwyższy orzeknie przeciwko platformie, ByteDance będzie musiało sprzedać TikToka firmie z siedzibą w USA lub zmierzyć się z zakazem na terenie całego kraju. Prawnik ByteDance podkreślił, że wymuszona sprzedaż jest trudna do zrealizowania, biorąc pod uwagę prawdopodobny sprzeciw Chin, co pozostawia przyszłość TikToka w zawieszeniu prawnym i politycznym.

Spekulacje na temat potencjalnych nabywców obejmują inwestorów kierowanych przez Stevena Mnuchina, firmy private equity oraz miliardera Franka McCourta. Krytycy ostrzegają, że wymuszona sprzedaż może zaszkodzić amerykańskiemu stanowisku w sprawie wolnego i otwartego internetu.

Zakaz mógłby wejść w życie 19 stycznia, chyba że ByteDance sprzeda TikToka lub Sąd Najwyższy zdecyduje inaczej.

Jednak TikTok nie zniknie z dnia na dzień.

Ta decyzja sądu może zakłócić działanie platformy, która jest kluczowa dla 170 milionów użytkowników w USA, w tym przedsiębiorców i twórców treści.

Zakaz dotyczyłby sklepów z aplikacjami, uniemożliwiając Apple i Google dystrybucję lub aktualizację aplikacji, z karami za nieprzestrzeganie przepisów.

Zakaz uniemożliwiłby nowe pobrania i aktualizacje, ale obecni użytkownicy mogliby nadal korzystać z aplikacji, dopóki nie stanie się nieaktualna.

Omijanie ograniczeń za pomocą VPN jest mało prawdopodobne, ponieważ Apple i Google wiążą serwery pobierania z krajem pochodzenia konta.

Transcendentalny TikTok

TikTok odgrywał kluczową rolę w czasie pandemii, stając się ratunkiem dla małych firm i twórców treści. Jego algorytm zapewniał ogromną ekspozycję przedsiębiorcom, z których wielu przypisuje swój sukces platformie.

„Od dwóch lat TikTok wspiera mnie finansowo” – mówi Taylor Byrne, 23-letnia twórczyni treści. „TikTok oferuje najlepsze możliwości zarobkowe dla twórców.”

Według szacunków TikToka, w ciągu jednego miesiąca zakaz mógłby kosztować 7 milionów małych firm miliard dolarów przychodów, a około 2 miliony twórców straciłoby 300 milionów dolarów.

TikTok był również chwalony za wspieranie możliwości dla osób o różnych kolorach skóry i grup marginalizowanych. Wielu przedsiębiorców zawdzięcza platformie sukces lub popularność, której nie osiągnęliby na innych platformach.

Potencjalne skutki ekonomiczne zakazu są znaczące. Wielu twórców całkowicie polega na TikToku jako źródle dochodu, rezygnując z tradycyjnych miejsc pracy na rzecz kariery na platformie.

Uchodźcy z TikToka

„Od listopada przerabiam swoje TikToki na inne platformy” – mówi Byrne. „Ale nie jestem pewna, czy zaoferują one takie same możliwości jak TikTok.”

Adaptacja do alternatywnych platform jest trudnym wyzwaniem. Opanowanie algorytmu TikToka stało się unikalną umiejętnością, która może nie być łatwo przenoszona na inne platformy.

Według dokumentów sądowych, zamknięcie TikToka mogłoby spowodować utratę jednej trzeciej codziennych użytkowników w USA w ciągu jednego miesiąca, Ale dokąd pójdą użytkownicy?

Ponad pół miliona użytkowników migruje na inne aplikacje, takie jak Xiaohongshu („Mała Czerwona Książka”), która zyskała na popularności. Tymczasem twórcy zachęcają swoich obserwujących do dołączenia do nich na YouTube, Instagramie lub Facebooku.

Analitycy przewidują, że Instagram i YouTube mogą odnieść korzyści finansowe, jeśli TikTok opuści rynek USA.

„TikTok jest wyjątkowy” – mówi Byrne. „Może mi to zająć miesiące, jeśli nie dłużej, aby odbudować swoją publiczność i źródła dochodu na innych platformach.”

Zmiana kulturowa

TikTok to nie tylko aplikacja; to centrum kultury. Subspołeczności, takie jak BookTok, FoodTok czy CleanTok, stworzyły żywy ekosystem wspólnych zainteresowań. Algorytm aplikacji, dostosowujący treści do konkretnych nisz, nie ma sobie równych.

TikTok zrewolucjonizował również kulturę memów i stał się trampoliną dla wschodzących artystów. Ożywił stare trendy, piosenki i dźwięki, nadając im nowe życie wśród pokolenia Z.

Nadchodzący zakaz grozi rozbiciem tych społeczności. Pomimo wysiłków na rzecz znalezienia alternatyw, żadna platforma nie powiela algorytmicznej magii TikToka.

Na razie użytkownicy TikToka przygotowują się na zmiany, niepewni, czy znajdą nowe miejsce w sieci.