Amnesty i organizacje praw człowieka pozywają Wielką Brytanię za umożliwienie Izraelowi ludobójstwa

Kluczowe komponenty samolotów F-35, których Izrael używa do bombardowania Strefy Gazy - w tym sonda do tankowania, system celowania laserowego, opony i tylna część kadłuba - wszystkie są produkowane w Wielkiej Brytanii, twierdzą aktywiści.