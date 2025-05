Na przestrzeni lat Zanzibar, archipelag na Oceanie Indyjskim położony niedaleko wybrzeża Tanzanii, zyskał popularność wśród turystów poszukujących nietuzinkowych i egzotycznych miejsc.

Wyjątkowe atrakcje turystyczne i historyczne miejsca na dwóch głównych wyspach, w połączeniu z idyllicznym rytmem codziennego życia, które współgra z przypływami i odpływami fal, pozostawiają odwiedzających z poczuciem ponadczasowości.

Zanzibar, będący półautonomiczną prowincją Tanzanii, posiada własny rząd, na którego czele stoi obecnie prezydent Hussein Ali Mwinyi. Jego bliskie związki z Turcją, jako absolwenta Uniwersytetu Marmara, przyczyniły się do wzmocnienia relacji dyplomatycznych między tymi krajami.

Niedawno prezydent Mwinyi, były minister zdrowia Tanzanii, opisał swoje silne osobiste więzi z Turcją, nazywając siebie „w połowie Turkiem”. To symboliczne oświadczenie odzwierciedla poprawę relacji między Turcją a Zanzibarem.

Odgrywając ważną rolę w handlu między Europą a Azją w czasach przednowoczesnych, wyspy te rozwinęły się w potęgę morską i handlową aż do połowy XIX wieku, kiedy otwarcie Kanału Sueskiego zmieniło szlaki morskie.

Zanzibar pozostaje ważnym producentem przypraw, ale słaba infrastruktura i brak odpowiednich udogodnień ograniczają jego niewykorzystany potencjał w tzw. „niebieskiej gospodarce”, w kraju, którego życie opiera się na rybołówstwie.

Niebieska gospodarka



Zaledwie 92 gospodarstwa domowe z 1 100 na głównej wyspie zajmują się rybołówstwem, co wynika z poważnego niedoboru sprzętu. Dodatkowo kobiety w tej branży zmagają się z wyzwaniami związanymi ze stereotypami płciowymi, które często wykluczają je z procesów decyzyjnych, prowadząc do niepewności i niewidzialności w sektorze.

Od objęcia urzędu w 2020 roku prezydent Mwinyi stara się przełamywać te stereotypy, promując równość płci. Jego wysiłki zostały docenione przez UN Women w Tanzanii, które w 2021 roku nadały mu tytuł HeforShe Champion.

Jednak mimo jego starań, bycie rybaczką nadal jest postrzegane jako ryzykowne, choć kobiety odgrywają znaczącą rolę w przetwórstwie, handlu i dystrybucji ryb w całej Afryce.

Szczęśliwie, sytuacja może się zmienić dzięki nowej inicjatywie rozwijającej się w sercu malowniczego archipelagu Zanzibaru.

Sztuka dla przemysłu



Od 2012 roku turecka organizacja humanitarna Umut Sensin Association wykorzystuje sztukę jako narzędzie do rozwiązywania problemów społecznych. W ramach projektu The Samaki Art Project, we współpracy z Tanzanian Research Implementation Effect (RIE), promuje sztukę Gyotaku, tradycyjną japońską metodę drukowania ryb na papierze ryżowym, aby ożywić sektor rybołówstwa w Zanzibarze.

Gyotaku to tradycyjna japońska metoda drukowania ryb na papierze ryżowym. Początkowo używana przez japońskich rybaków do dokumentowania swoich połowów, dziś stała się formą sztuki.

Emrah Engin, współzałożyciel Umut Sensin, mówi w rozmowie z TRT World, że Projekt Sztuki Samaki ma na celu ożywienie sektora rybołówstwa na Zanzibarze poprzez Gyotaku, integrując tradycyjne gospodarstwa rybackie z sektorem, jednocześnie zwiększając świadomość o tym zawodzie poprzez sztukę.

Umut Sensin, co w luźnym tłumaczeniu oznacza „ty jesteś nadzieją”, to stowarzyszenie z siedzibą w Stambule, które wspiera osoby w trudnych warunkach ekonomicznych i społecznych poprzez projekty kreatywne, szerząc swoją wiadomość: „Nadzieja nigdy nie zgaśnie”. Stowarzyszenie stara się edukować ludzi i zwiększać świadomość o możliwościach ekonomicznych.

Kultywatorzy zmian



Projekt Sztuki Samaki to pomysł tureckiej ilustratorki Sule Yavuzer, która zainicjowała go we współpracy z włoską artystką Gyotaku Eleni Di Capita przy wsparciu fundacji Umut Sensin. Projekt ten stał się nowym mostem łączącym Turcję z Zanzibar, wprowadzając także nową erę dla afrykańskich rybaków.

Rozwijając umiejętność czerpania inspiracji z codziennych aspektów życia, Projekt Sztuki Samaki, wzmocnił kobiety z Zanzibaru, pozwalając im odkryć ich naturalne zdolności artystyczne.

Dla Turcji współpraca kulturalna stała się cenną drogą do zwiększenia jej rosnącej „miękkiej siły” w Afryce. Projekt Sztuki Samaki buduje relacje między Turcją a Tanzanią.

Relacje te rozwijają się poprzez wizję „Samowystarczalnej Afryki” z 2017 roku, zapoczątkowaną przez Turecką Agencję Współpracy i Koordynacji (TIKA), która z kolei wzmocniła kulturalne, edukacyjne i ekonomiczne więzi między tymi dwoma stronami.

„Gdy projekt osiągnie swój cel, średni miesięczny dochód rybaków na wyspach przekroczy 100 USD na gospodarstwo domowe. Obecnie średni miesięczny dochód na Zanzibarze wynosi 47 USD” – mówi Emrah Engin.

Według Emraha Engina, współzałożyciela Umut Sensin, Projekt Sztuki Samaki ma na celu promowanie rozwoju rolnictwa, oprócz wspierania przemysłu rybnego. W planach jest zakup dwóch w pełni wyposażonych łodzi.

„Po poprawie warunków życia rybaków wyspa stanie się samowystarczalną wioską, zdolną do zaspokajania swoich potrzeb i pomagania innym. Planujemy zrealizować to przedsięwzięcie, zdobywając łodzie i osiągając te cele do końca 2025 roku” – mówi Engin w rozmowie z TRT World.



Japońska forma sztuki w Afryce

„Ryba jest niewątpliwie najważniejszym źródłem inspiracji dla tego projektu” – wyjaśnia turecka artystka Sule Yavuzer w rozmowie z TRT World.

Tumbatu, malownicza wyspa w archipelagu, znana głównie z rybołówstwa, posiada ogromny potencjał w dziedzinie Gyotaku, twierdzą zwolennicy Projektu Sztuki. „Niestety, mieszkańcy tej wyspy nie mają możliwości zaprezentowania tego światu” – wyjaśnia Yavuzer.

„Jak ryby z Tumbatu mogą dotrzeć na rynki światowe? Uznałam, że kluczowe jest stworzenie łańcuchów chłodniczych, by transportować ich połów do odległych rynków” – mówi Yavuzer.

„Zaproponowałam tworzenie odcisków ryb i ich sprzedaż poprzez produkcję, aby pomóc wprowadzić ryby z Tumbatu na rynek światowy. Pomysł spotkał się z pozytywnym odzewem i rozpoczęliśmy podróż, aby to zrealizować”.

Czterdzieści kobiet mieszkających na wyspie Zanzibar zostało nauczonych Gyotaku, tworząc setki dzieł sztuki podczas intensywnych 21 dni szkolenia, warsztatów i wystaw, w tym ostatnio zorganizowanej o nazwie „Portrety Oceanu”.

„Gyotaku polega na tworzeniu rzeczywistych wydruków ryb” – mówi Di Capita, który współpracował z Yavuzer przy tym projekcie.

„Yavuzer zaprosiła mnie przez media społecznościowe do Zanzibaru, by nauczyć Gyotaku, które jest tradycyjną japońską sztuką. Przyjąłem zaproszenie i byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem dołączyć, ponieważ naprawdę chciałem pomóc wzmocnić pozycję kobiet poprzez nową falę pracy i rozwoju”.

„Umut Sensin” w praktyce

W rozmowie z TRT World Rahma Khamis, starsza mieszkanka i beneficjentka projektu artystycznego, powiedziała, że dzięki Projektowi Sztuki Samaki oraz wsparciu dla kobiet i młodzieży, Turcja pozostawiła niezatarte ślady na Zanzibarze i w Tanzanii.

Khamis wyraziła również swoje uznanie za wiedzę, jaką zdobyła dzięki projektowi: „Jesteśmy także wdzięczni naszym instruktorom i innym stowarzyszeniom, które wzięły udział. Osobiście dziękuję organizacji (Umut Sensin) za przybycie na naszą wyspę z tą pomocą.”

„Dziękujemy także Umut Sensin za pomysł i za to, że sprawili, że stałyśmy się artystkami. Nawet nie wiedziałyśmy, jak rysować, ale teraz to przyjęłyśmy i doceniamy tę pracę. Teraz widzimy, jak daleko nas to zaprowadzi.”

Arafa Mussa, inna beneficjentka Projektu Sztuki Samaki, zgadza się z Khamis. „Początkowo nigdy nie myślałam, że ryby mogą być używane do tworzenia sztuki, ale poczułam się lepiej, kiedy otrzymaliśmy nasze pierwsze szkolenie artystyczne. Będziemy nadal tworzyć dzieła sztuki i szkolić innych w tej dziedzinie.”

Organizacje takie jak Fundacja Emerson’s Zanzibar, sponsor lokalizacji Projektu Sztuki Samaki, aktywnie wspierają artystów i organizują festiwale sztuki wizualnej, aby wspierać przyszłość opartą na samowystarczalności poprzez promowanie sztuki.

Pierwsza wystawa



Ambasada Turcji w Dar es Salaam na początku wrzesnia zorganizowała pierwszą wystawę sztuki Gyotaku stworzoną na Zanzibarze, w ramach dyplomacji kulturalnej, pomocy humanitarnej i sztuki. Wystawa miała miejsce w Salonie Wystawowym Hotelu Emerson Hurumzi na Zanzibarze i przyciągnęła przedstawicieli różnych ambasad.

Podczas wystawy Minister Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa rządu Rewolucyjnego Zanzibaru, Suleiman Masoud Makame, pochwalił Projekt Sztuki Samaki za pomoc w ukazaniu ogromnego ekosystemu Zanzibaru, podkreślając ekonomiczne i żywieniowe znaczenie ryb.

Ambasador Turcji Mehmet Güllüoğlu zaznaczył, że projekt jest inicjatywą rozwoju zawodowego. Podkreślając znaczenie projektu, Ambasador Mehmet przywołał stare powiedzenie: „Jeśli dasz człowiekowi rybę, nakarmisz go na jeden dzień. Jeśli nauczysz go łowić ryby, nakarmisz go na całe życie.”

Interaktywna Strefa Sztuki Społecznej na wystawie zaangażowała wystawiających, zachęcając ich do wydrukowania ryby przy użyciu drewnianego stempla i zrobienia zdjęcia.

Wystawa ma wkrótce trafić do Stambułu.