O Catar condenou o ataque iraniano contra a maior base militar dos Estados Unidos na região, situada no Estado do Golfo, qualificando-o de “violação flagrante” da sua soberania.

“Expressamos a forte condenação do Estado do Catar ao ataque à Base Aérea de Al Udeid pelo Corpo da Guarda Revolucionária do Irão, e consideramo-lo uma violação flagrante da soberania e do espaço aéreo do Estado do Catar, bem como do direito internacional”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Majed Al-Ansari, num comunicado.

“O Catar reserva-se o direito de responder de forma proporcional e direta a esta agressão flagrante, em conformidade com o direito internacional”, sublinhou.

Majed Al-Ansari afirmou que os sistemas de defesa aérea do Catar interceptaram com êxito os mísseis iranianos, acrescentando que a base tinha sido evacuada mais cedo como parte dos protocolos de precaução, dada a escalada das tensões na região.

Foram tomadas todas as medidas necessárias para proteger o pessoal presente nas instalações, incluindo as forças armadas do Catar, as tropas aliadas e outras pessoas estacionadas no local, acrescentou.

Al Ansari confirmou que não houve vítimas do ataque.