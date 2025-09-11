A Polónia impôs restrições ao tráfego aéreo ao longo das suas fronteiras orientais com a Bielorrússia e a Ucrânia após múltiplas incursões suspeitas de drones russos no seu espaço aéreo em 10 de setembro, anunciou o Comando Operacional das Forças Armadas na quinta-feira.

A Agência Polaca de Navegação Aérea informou que as restrições, que entraram em vigor na noite de quarta-feira, permanecerão válidas até 9 de dezembro, segundo o TVP World.

"Do pôr do sol ao nascer do sol, há uma proibição total de voos, com exceção de aeronaves militares", acrescentou o comunicado, observando que aeronaves civis não tripuladas estão proibidas de operar 24 horas por dia na zona EP R129.

A medida foi tomada um dia após a Polónia abater alegados drones russos com o apoio de aeronaves da NATO, marcando a primeira vez que um membro da aliança disparou tiros durante a guerra da Rússia na Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os seus drones realizaram um ataque em larga escala contra alvos militares no oeste da Ucrânia, mas negou qualquer intenção de atingir o território polaco.