A Polónia impôs restrições ao tráfego aéreo ao longo das suas fronteiras orientais com a Bielorrússia e a Ucrânia após múltiplas incursões suspeitas de drones russos no seu espaço aéreo em 10 de setembro, anunciou o Comando Operacional das Forças Armadas na quinta-feira.
A Agência Polaca de Navegação Aérea informou que as restrições, que entraram em vigor na noite de quarta-feira, permanecerão válidas até 9 de dezembro, segundo o TVP World.
"Do pôr do sol ao nascer do sol, há uma proibição total de voos, com exceção de aeronaves militares", acrescentou o comunicado, observando que aeronaves civis não tripuladas estão proibidas de operar 24 horas por dia na zona EP R129.
A medida foi tomada um dia após a Polónia abater alegados drones russos com o apoio de aeronaves da NATO, marcando a primeira vez que um membro da aliança disparou tiros durante a guerra da Rússia na Ucrânia.
O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os seus drones realizaram um ataque em larga escala contra alvos militares no oeste da Ucrânia, mas negou qualquer intenção de atingir o território polaco.
Enorme mobilização de tropas
Em resposta aos exercícios militares Zapad realizados pela Rússia e Bielorússia, que começaram em 12 de setembro, a Polónia planeia mobilizar cerca de 40.000 soldados ao longo da sua fronteira oriental, um aumento significativo em relação aos aproximadamente 10.000 atualmente destacados.
"Soldados polacos e da NATO são necessários para responder adequadamente ao Zapad-2025", disse o Vice-ministro da Defesa, Cezary Tomczyk, descrevendo os exercícios como "de natureza ofensiva".
A pedido da Polónia, o Conselho de Segurança da ONU realizará uma sessão de emergência para tratar das violações de seu espaço aéreo.