MUNDO
2 min de leitura
Autoridades tailandesas e cambojanas reúnem-se na Malásia para resolver disputa de fronteira
Conversas preliminares realizadas antes da reunião do Comité Fronteiriço Geral de quinta-feira para discutir a redução da escalada e a cooperação no âmbito da ASEAN.
Autoridades tailandesas e cambojanas reúnem-se na Malásia para resolver disputa de fronteira
ARQUIVO: Os Primeiros-ministros do Camboja e da Tailândia apertam as mãos. / AFP
4 de agosto de 2025

Autoridades da Tailândia e do Camboja reuniram-se na Malásia nesta segunda-feira, enquanto o cessar-fogo entre os dois países vizinhos permanece em vigor, de acordo com um comunicado.

As relações entre a Tailândia e o Camboja deterioraram-se nas últimas semanas, com as tensões a escalar para ataques aéreos transfronteiriços e disparos de mísseis, que resultaram em dezenas de mortos e feridos, incluindo soldados. Estes confrontos terminaram com uma trégua em 28 de julho.

Representantes dos dois países realizaram deliberações antes da reunião do Comité Geral de Fronteira (GBC, na sigla em inglês), marcada para quinta-feira. Espera-se que este encontro estabeleça as bases para um roteiro mais amplo de redução da escalada, dentro dos marcos da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), bem como da cooperação militar bilateral.

RelacionadoTRT Global - Tailândia acusa Camboja de violar cessar-fogo na fronteira horas após acordo

Antes das reuniões, o Ministro da Defesa da Malásia, Mohamed Khaled Nordin, realizou uma videoconferência trilateral no domingo com os seus homólogos cambojano e tailandês, General Tea Seiha e General Natthaphon Narkphanit, respectivamente.

O ministro da defesa malaio afirmou que a próxima reunião do GBC contará com observadores da Malásia, dos Estados Unidos e da China, refletindo o interesse internacional em garantir uma resolução pacífica para o impasse fronteiriço.

recommended

Bangkok e Phnom Penh enfrentam uma disputa territorial ao longo da província cambojana de Preah Vihear e da província tailandesa de Ubon Ratchathani. As tensões foram renovadas desde 28 de maio, quando um soldado cambojano foi morto.

Separadamente, o exército tailandês informou nesta segunda-feira que mantém 18 soldados cambojanos como "prisioneiros de guerra".

Os prisioneiros de guerra "serão repatriados após a cessação completa do conflito armado, de acordo com as disposições da Convenção de Genebra", afirmou o exército em um comunicado.

Cerca de 20 soldados cambojanos foram capturados pelas forças tailandesas durante os recentes confrontos na fronteira, dois dos quais foram repatriados na semana passada.

RelacionadoTRT Global - Malásia: Tailândia e Camboja concordaram com um cessar-fogo 'imediato e incondicional'
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us