Autoridades da Tailândia e do Camboja reuniram-se na Malásia nesta segunda-feira, enquanto o cessar-fogo entre os dois países vizinhos permanece em vigor, de acordo com um comunicado.

As relações entre a Tailândia e o Camboja deterioraram-se nas últimas semanas, com as tensões a escalar para ataques aéreos transfronteiriços e disparos de mísseis, que resultaram em dezenas de mortos e feridos, incluindo soldados. Estes confrontos terminaram com uma trégua em 28 de julho.

Representantes dos dois países realizaram deliberações antes da reunião do Comité Geral de Fronteira (GBC, na sigla em inglês), marcada para quinta-feira. Espera-se que este encontro estabeleça as bases para um roteiro mais amplo de redução da escalada, dentro dos marcos da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), bem como da cooperação militar bilateral.

Antes das reuniões, o Ministro da Defesa da Malásia, Mohamed Khaled Nordin, realizou uma videoconferência trilateral no domingo com os seus homólogos cambojano e tailandês, General Tea Seiha e General Natthaphon Narkphanit, respectivamente.

O ministro da defesa malaio afirmou que a próxima reunião do GBC contará com observadores da Malásia, dos Estados Unidos e da China, refletindo o interesse internacional em garantir uma resolução pacífica para o impasse fronteiriço.