Um drone de vigilância foi visto a sobrevoar o Madleen, um barco de ajuda humanitária civil que navega em direção a Gaza, na noite de segunda-feira. De acordo com a Coligação Flotilha da Liberdade, o incidente ocorreu a 68 quilómetros das águas territoriais gregas.

Num comunicado, a coligação afirmou que o drone — agora identificado como um Heron da Guarda Costeira Helénica — já se afastou. Todas as 12 pessoas a bordo do Madleen estão em segurança.

«Obrigado a todos que partilharam as nossas atualizações ao vivo e apoiaram aqueles que estavam no Madleen», disse o grupo. «Este é um ato pacífico de resistência civil. Todos os voluntários e tripulantes a bordo do Madleen são treinados em não violência.»

Mais tarde, outro drone foi visto a sobrevoar o barco.

O barco, que partiu da Sicília no domingo, transporta ajuda humanitária, incluindo leite em pó, fraldas, farinha, arroz, produtos sanitários, filtros de água e suprimentos médicos.

Faz parte de um esforço internacional organizado pela Coligação Flotilha da Liberdade para quebrar o bloqueio naval de Israel sobre Gaza — um cerco amplamente condenado por grupos de direitos humanos e especialistas jurídicos.

Entretanto, as forças armadas de Israel afirmaram estar preparadas para bloquear o Madleen, que navega em direção a Gaza. A declaração surge na sequência da crescente preocupação internacional com a catástrofe humanitária que se desenrola no enclave sitiado, no meio da brutal carnificina perpetrada por Israel.

O Brigadeiro-General Effie Defrin, porta-voz do exército israelita, afirmou numa conferência de imprensa na terça-feira que as forças armadas estão prontas para agir «em todas as frentes, incluindo a zona marítima» Embora não tenha mencionado diretamente o nome do barco, Defrin disse: «Estamos preparados... agiremos em conformidade», acrescentando que a marinha «ganhou experiência nos últimos anos».

A Coligação Flotilha da Liberdade respondeu reafirmando a natureza pacífica da missão. «Juntos, podemos abrir um corredor marítimo popular para Gaza», afirmou no X.

A viagem atual da frota ocorre num contexto de alertas contínuos de organizações humanitárias e das Nações Unidas a Israel. Em maio, a ONU alertou que toda a população de Gaza enfrenta a fome devido ao cerco de Israel, que há meses impede o fluxo de alimentos e suprimentos para o território.

Carnificina israelita

Israel está a cometer um genocídio em Gaza desde outubro de 2023. Os palestinianos registaram a morte de mais de 54.470 palestinianos, a maioria mulheres e crianças.

Cerca de 11.000 palestinianos estão enterrados sob os escombros de casas destruídas, de acordo com a agência de notícias oficial da Palestina, WAFA.

No entanto, especialistas afirmam que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza relataram, estimando que possa ser cerca de 200.000.

Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave a ruínas e praticamente deslocou toda a sua população.

As agências de ajuda humanitária continuam a alertar para a iminência de uma fome no enclave sitiado, onde vivem mais de dois milhões de pessoas.

Em novembro, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.