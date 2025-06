O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a sociedade iraniana está a consolidar-se em torno da liderança do país, acrescentando que as instalações subterrâneas de enriquecimento de urânio do Irão ainda estão intactas, apesar dos ataques israelitas sem precedentes.

Putin falou na quarta-feira, enquanto Trump mantinha o mundo na dúvida se os EUA se juntariam ao bombardeamento de Israel contra as “instalações nucleares e de mísseis” iranianas e enquanto os residentes da capital iraniana saíam em massa da cidade no sexto dia do ataque aéreo.

Putin afirmou que todas as partes devem procurar formas de pôr fim às hostilidades de modo a garantir o direito do Irão a uma energia nuclear pacífica e o direito de Israel à segurança incondicional do país.

Questionado sobre as declarações do Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de que o derrube do governo no Irão poderia ser o resultado de ataques militares de Israel e sobre a exigência do Presidente dos EUA, Donald Trump, de uma “rendição incondicional” do Irão, Putin disse que se deve sempre analisar se o objectivo principal está ou não a ser alcançado antes de iniciar qualquer ação.

“Vemos que hoje, no Irão, com toda a complexidade dos processos políticos internos que aí têm lugar, existe uma consolidação da sociedade em torno da liderança política do país”, disse Putin aos editores das agências noticiosas na cidade de São Petersburgo, no norte da Rússia.

Putin disse que esteve pessoalmente em contacto com Trump e Netanyahu e que transmitiu as ideias de Moscovo sobre a resolução do conflito. Afirmou que as instalações subterrâneas de enriquecimento de urânio do Irão continuam intactas.

“Estas fábricas subterrâneas existem, nada lhes aconteceu”, disse Putin, acrescentando que todas as partes deveriam procurar uma resolução que garantisse os interesses do Irão e de Israel.

“Parece-me que seria correto que todos procurassem formas de pôr fim às hostilidades e encontrar formas de todas as partes envolvidas neste conflito chegarem a um acordo entre si”, disse Putin. “Na minha opinião, em geral, essa solução pode ser encontrada”.

Relacionado TRT Global - Khamenei insiste que o Irão “nunca se renderá” e avisa os EUA

Irão não procura apoio militar russo

Putin afirmou também que o Irão não procura apoio militar de Moscovo.

“O Irão não nos está a pedir qualquer assistência militar”, afirmou Putin.

“Mesmo quando, no passado, nos propusemos desenvolver conjuntamente sistemas de defesa aérea, houve pouco interesse por parte do Irão”, acrescentou.

Putin afirmou que existem opções para garantir os interesses do Irão e aliviar as preocupações do lado israelita e que estas foram apresentadas aos parceiros.

Afirmou ainda que a Rússia e o Irão assinaram um acordo para a construção de mais duas novas unidades nucleares na central nuclear de Bushehr.

“O trabalho está a decorrer, os nossos especialistas estão no local - mais de 200 pessoas. Concordamos com os dirigentes israelitas que a sua segurança será garantida”, acrescentou.

O vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, disse na quarta-feira que Moscovo estava a dizer aos Estados Unidos para não atacarem o Irão, porque isso iria desestabilizar radicalmente o Médio Oriente.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia avisou também que os ataques israelitas às instalações nucleares iranianas arriscavam-se a desencadear uma catástrofe nuclear.