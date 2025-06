O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, disse que a nação nunca se renderá, como exigido pelo Presidente Donald Trump, e avisou os Estados Unidos que enfrentariam “danos irreparáveis” se interviessem em apoio ao seu aliado.

O discurso de quarta-feira aconteceu seis dias após o início do conflito, com Trump a exigir a “rendição incondicional” do Irão, ao mesmo tempo que se gabava de que os Estados Unidos poderiam matar Khamenei e alimentava especulações sobre uma possível intervenção.

O ataque de longo alcance começou na sexta-feira, quando Israel lançou uma enorme campanha de bombardeamentos que levou o Irão a responder com mísseis e drones.

“Esta nação nunca se renderá”, disse Khamenei num discurso lido na televisão estatal, no qual classificou o ultimato de Trump como “inaceitável”.

“Os Estados Unidos devem saber que qualquer intervenção militar resultará, sem dúvida, em danos irreparáveis”, afirmou.

Khamenei, no poder desde 1989 e decisor final de todas as questões de estado no Irão, tinha anteriormente jurado que o país não mostraria “nenhuma misericórdia” para com os líderes de Israel.

O discurso ocorreu após uma noite de ataques, com ataques israelitas a destruir dois edifícios que fabricavam componentes de centrifugação para o programa nuclear iraniano perto de Teerão, de acordo com a agência de vigilância nuclear da ONU.

“Mais de 50 caças da Força Aérea israelita (...) realizaram uma série de ataques aéreos na zona de Teerão durante as últimas horas”, declarou o exército israelita, acrescentando que foram atingidas várias instalações de fabrico de armas.

“Como parte do amplo esforço para interromper o programa de desenvolvimento de armas nucleares do Irão, foi alvo uma instalação de produção de centrifugadores em Teerão”.

As centrifugadoras são vitais para o enriquecimento de urânio, o processo sensível que pode produzir combustível para reactores ou, numa forma altamente alargada, o núcleo de uma ogiva nuclear.

Os ataques destruíram dois edifícios que fabricavam componentes de centrifugadoras para o programa nuclear iraniano em Karaj, uma cidade satélite de Teerão, informou a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA).

Noutro ataque a um local em Teerão, “um edifício foi atingido onde rotores avançados de centrífugas eram fabricados e testados”, acrescentou a agência numa publicação no X.

A Guarda Revolucionária do Irão afirmou ter lançado mísseis hipersónicos Fattah-1 contra Telavive.

Os mísseis hipersónicos viajam a mais de cinco vezes a velocidade do som e podem fazer manobras em pleno voo, o que os torna mais difíceis de seguir e intercetar.

Nenhum míssil atingiu Telavive durante a noite, embora as fotografias da AFP tenham mostrado os sistemas de defesa aérea de Israel activados para intercetar mísseis.

O Irão também enviou um “enxame de drones” em direção a Israel, enquanto os militares israelitas afirmaram ter intercetado um total de 10 drones lançados a partir do Irão.

Afirmou-se que um dos seus próprios drones foi abatido sobre o Irão.

“Rendição incondicional”

Trump alimentou as especulações sobre a intervenção dos EUA ao sair apressadamente da Cimeira do G7 no Canadá, onde os líderes do clube das democracias ricas apelaram à redução da tensão, mas apoiaram o “direito de Israel de se defender”.

Gabava-se de que os Estados Unidos poderiam facilmente assassinar Khamenei.

“Sabemos exatamente onde se esconde o chamado ‘Líder Supremo’. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá - Nós não vamos tirá-lo de lá (matá-lo!!), pelo menos não por enquanto”, escreveu Trump na sua plataforma Truth Social.

Trump reuniu-se com o seu Conselho de Segurança Nacional para discutir o conflito. Não houve nenhuma declaração pública imediata após a reunião de uma hora e 20 minutos.

As autoridades norte-americanas sublinharam que Trump ainda não tomou uma decisão sobre qualquer intervenção.

Evacuações

Os ataques de Israel atingiram instalações nucleares e militares em redor do Irão, bem como zonas residenciais.

As zonas residenciais em Israel também foram atingidas, e os governos estrangeiros esforçaram-se por evacuar os seus cidadãos de ambos os países.

Muitos israelitas passaram mais uma noite perturbados por avisos de ataques aéreos, com os residentes do centro costeiro de Telavive a dirigirem-se repetidamente para abrigos quando as sirenes soavam a avisar da aproximação de mísseis iranianos.

Na cidade ocupada de Ramallah, na Cisjordânia, situada a 800 metros acima do nível do mar e com vista para Telavive, alguns residentes juntaram-se em telhados e varandas para observar.

Um jornalista da AFP relatou aplausos e assobios quando dezenas de mísseis sobrevoaram a cidade, com as defesas aéreas israelitas a serem activadas para os interceptar, provocando explosões em pleno ar que iluminaram o céu.

Desde sexta-feira, pelo menos 24 pessoas foram mortas em Israel e centenas ficaram feridas, de acordo com o gabinete de Netanyahu.

O Irão declarou no domingo que os ataques israelitas tinham matado pelo menos 224 pessoas, incluindo comandantes militares, cientistas nucleares e civis. Desde então, o Irão não actualizou o número de mortos.

Na terça-feira, em Teerão, longas filas de espera estendiam-se à porta de padarias e estações de serviço, à medida que as pessoas se apressavam a abastecer-se de combustível e de produtos básicos.

As agências de notícias iranianas ISNA e Tasnim noticiaram na quarta-feira que cinco alegados agentes da agência de informação israelita Mossad foram detidos, acusados ​​de manchar a imagem do país online.

Relacionado TRT Global - Presidente Erdogan apoia o direito de autodefesa do Irão no conflito com Israel

Instalações nucleares

Após uma prolongada guerra clandestina, Israel afirmou que a sua campanha aérea surpresa visava impedir o Irão de adquirir armas nucleares – uma ambição que Teerão nega.

A agência de vigilância nuclear da ONU afirmou que parece ter havido “impactos diretos nas salas de enriquecimento subterrâneas” das instalações iranianas de Natanz.

Israel tem mantido a ambiguidade em relação às suas próprias actividades atómicas, mas o Instituto Internacional de Investigação da Paz de Estocolmo (SIPRI) afirma que possui 90 ogivas nucleares.

O conflito atrapalhou uma série de negociações nucleares entre Teerão e Washington, com o Irão a afirmar, após o início da campanha israelita, que não negociaria com os Estados Unidos enquanto estivesse sob ataque.