O Irão avisou com antecedência antes de lançar um ataque com mísseis contra uma importante base aérea norte-americana no Catar, no mês passado, em resposta aos ataques aéreos norte-americanos contra o programa nuclear iraniano, disse o Presidente dos EUA, Donald Trump, em 3 de julho.

“Sabe, telefonaram-me a dizer que tinham de nos atacar. Este foi o Irão, muito respeitoso. Isto significa que nos respeitam”, disse durante um comício no Iowa, realizado no âmbito das comemorações do 250º aniversário da nação norte-americana.

“Como lançámos 14 bombas, eles disseram: 'Gostaríamos de disparar 14 vezes contra vocês'. Eu disse: 'Podem ir. Eu entendo.”

Trump disse que o Irão também especificou o momento exacto do ataque à Base Aérea de Al-Udeid, que serve de quartel-general avançado do Comando Central dos EUA (CENTCOM) no Médio Oriente.

“Eles disseram onde o fariam. Eu disse: 'Ótimo'. Esvaziámos o forte. Era uma bela base militar no Catar”, disse ele.

“Eu disse que estava tudo bem”

“Eles disseram: 'Senhor, à uma hora'. Eu disse que estava tudo bem.”

“Consegue imaginar? Eles foram suficientemente simpáticos para me telefonarem e dizerem que gostariam de disparar 14 vezes contra mim. Eu disse: 'Força'. E eles dispararam 14 mísseis de alta qualidade e muito rápidos. Cada um deles foi abatido”.

O ataque iraniano, que teve lugar a 23 de junho, marcou o pico de quase duas semanas de escalada regional que começou a 13 de junho, quando Israel realizou ataques aéreos contra instalações nucleares e militares iranianas. Teerão retaliou com ataques de mísseis e drones, e os EUA retaliaram bombardeando três instalações nucleares iranianas.

Um cessar-fogo mediado pelos EUA entrou em vigor no dia seguinte, em 24 de junho.

Trump também repetiu a sua afirmação de que os ataques aéreos dos EUA tinham destruído o programa nuclear do Irão.

“O enriquecimento nuclear do Irão foi destruído”, afirmou. “Lembram-se quando a CNN disse que não tinha sido destruído? Agora está provado; foi destruído.”

Em 3 de julho, o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, afirmou que os ataques dos EUA tinham degradado o programa nuclear iraniano em até “dois anos”, afirmando que a operação militar dos EUA provavelmente alcançou os seus objectivos, apesar de uma avaliação inicial muito mais cautelosa que foi divulgada ao público.