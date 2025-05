A Türkiye entrou numa fase crucial da sua luta contra o terrorismo, marcada por um espírito renovado de consenso político e de unidade nacional.

O Porta-voz do Partido AK, Omer Çelik, partilhou na sua conta do X, na segunda-feira, que a liderança política determinada do Presidente Recep Tayyip Erdogan - definida por uma visão clara e inclusiva e por um quadro definido como política de estado - tem sido fundamental para moldar esta nova fase.

Çelik acrescentou que o apelo histórico do presidente do MHP, Devlet Bahçeli, a sua posição firme sobre os últimos acontecimentos e o seu papel de orientação contribuíram para reforçar a unidade interna do país - um processo que descreveu como o reforço da “frente interna” de forma abrangente.

O Porta-voz do Partido AK sublinhou que o ritmo recente de um diálogo interpartidário efetivo e significativo, baseado na consulta e no envolvimento mútuo, permitiu que a política democrática assumisse responsabilidades e gerasse iniciativas concretas, reafirmando a sua função de “endereço legítimo” para a resolução de problemas.

Futuro livre de terrorismo

Referindo-se à recente declaração emitida a partir da ilha de Imrali, Çelik disse que a decisão subsequente do PKK de se dissolver e depor as armas é um marco importante na busca da Türkiye por um “futuro sem terror”. Sublinhou que se trata de um ponto de viragem crucial e que, se for concretizado na sua totalidade, poderá abrir a porta a uma era completamente nova para a nação.

No entanto, advertiu que esta decisão deve ser plena e concretamente aplicada em todos os aspectos. “A decisão de dissolução e desarmamento deve ser executada de forma tangível, abrangendo todos os ramos, extensões e estruturas ilegais do PKK, sem exceção”, declarou Çelik. “Só então poderá ser considerada um verdadeiro ponto de viragem”.

Çelik referiu que este processo será acompanhado de perto pelas instituições do estado, com precisão no terreno. Os progressos realizados serão regularmente comunicados ao Presidente Erdogan, assegurando uma supervisão abrangente.

Çelik sublinhou a importância de concretizar esta decisão tanto “dentro” como “fora” do país. Se for tomada de forma correta, esta medida ajudará a bloquear as estratégias imperialistas que há muito utilizam as organizações terroristas como agentes nos conflitos regionais.

Unidade e identidade nacional

Explicou que a concretização da visão de uma “Türkiye sem terror” não só marcaria um novo capítulo na política de segurança como revitalizaria os canais democráticos da nação numa altura em que os sistemas políticos de todo o mundo enfrentam desafios cada vez maiores. Çelik defendeu que a democracia, a paisagem política e a solidariedade nacional da Türkiye seriam reforçadas.

“Tal garantiria que os canais de diálogo político, especialmente na Grande Assembleia Nacional da Türkiye, funcionassem na sua capacidade máxima”, afirmou. “O entendimento de que a nossa República é o teto comum de todos os cidadãos e de que a democracia é a base fundamental para a resolução de todos os problemas ficará ainda mais firmemente enraizado”.

“Com o nosso sentido comum de história, destino e cidadania”, continuou Celik, "o nosso futuro continuará a ser moldado sobre as bases mais fortes e legítimas. Cada passo positivo em frente criará o impulso para novos progressos".

Çelik reiterou que o objetivo de uma “ Türkiye livre do terror” deve ser realizado em todas as suas dimensões - de forma plena, concreta e intransigente. “Atingir este objetivo”, disse, “significa que todos os cidadãos - independentemente da sua origem cultural, étnica ou sectária - serão os verdadeiros vencedores”.

Terminou com uma mensagem de unidade e identidade nacional: “Mesmo que os nossos nomes sejam diferentes, o nosso apelido comum é República da Türkiye.”

Çelik reafirmou que não há lugar para debate sobre os princípios fundamentais do Estado turco ou os valores do seu povo. “Não foi dado nenhum passo que pudesse pôr em causa estes valores, nem nunca será considerado”, afirmou.

Concluiu descrevendo a visão de uma “ Türkiye livre do terror” como um dos mais importantes pilares estratégicos da visão do Presidente Erdogan para o “Centenário da Türkiye”.

“Que a nossa nação esteja tranquila”, afirmou Çelik. “A República da Türkiye tem o controlo total da sua agenda.”

Dissolução do grupo terrorista

O PKK, há muito considerado uma grande ameaça à segurança pela República da Türkiye anunciou que está a desmantelar-se e a entregar as armas.

Ao longo de 40 anos, o grupo terrorista foi responsável pela morte de dezenas de milhares de crianças, mulheres e homens.

O PKK é reconhecido como uma organização terrorista pela Türkiye, pela UE, pelos EUA, pela NATO e por vários outros países do mundo.

A organização terrorista PKK, responsável por décadas de derramamento de sangue e de violência, anunciou que vai dissolver-se e entregar as armas na sequência de um congresso realizado a 5 e 7 de maio no norte do Iraque.

Há muito que o Governo turco considera o PKK e os seus filiados como uma ameaça fundamental para a segurança nacional e a estabilidade regional.

Ancara tem sublinhado sistematicamente que nenhum grupo terrorista tem lugar dentro ou à volta das fronteiras da Türkiye e que o único resultado aceitável é a eliminação total da atividade terrorista através do desarmamento incondicional e da dissolução.

Embora este acontecimento possa ser um marco na luta contra o terrorismo, a Türkiye mantém-se cautelosa. As autoridades salientam que o verdadeiro teste está na implementação: o fim permanente da atividade armada e o desmantelamento verificável das infra-estruturas terroristas.