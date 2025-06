À medida que os holofotes globais se voltam para as crescentes trocas militares entre Israel e o Irão, os palestinianos em Gaza continuam a enfrentar novas ondas de bombardeamentos, fome e morte.

Milhões de palestinianos em Gaza enfrentaram ataques israelitas implacáveis, mesmo com as perspetivas de um cessar-fogo a desaparecerem, num contexto de abertura da frente iraniana por Telavive, que tem visto ambos os lados trocarem ataques com mísseis e drones.

Os desenvolvimentos contrariaram o reconhecimento público do Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu de uma potencial abertura para um cessar-fogo e um acordo de libertação de reféns — possivelmente ligado a uma trégua de 60 dias proposta pelos EUA.

Netanyahu afirmou estar pronto para prosseguir com as negociações, mas o seu governo intensificou simultaneamente os ataques em Gaza e na Cisjordânia ocupada.

Pelo menos 42 palestinianos foram mortos num único dia, em 14 de junho, muitos deles enquanto esperavam por comida perto de locais de distribuição de ajuda humanitária.

No total, mais de 100 pessoas foram mortas em filas para receber comida desde o final de maio, pintando um quadro terrível da catástrofe humanitária em curso.

Morte enquanto procuravam ajuda em Gaza

Nos últimos quatro dias, dezenas de palestinianos foram mortos enquanto se reuniam perto de pontos de ajuda na cidade de Gaza, Rafah, Khan Younis e Beit Lahia.

Somente no dia 14 de junho, os disparos israelitas mataram 27 pessoas que procuravam ajuda, e a agência de proteção civil de Gaza relatou posteriormente 41 mortos — mais da metade enquanto esperavam na fila para receber alimentos.

“Quarenta e uma pessoas foram martirizadas devido ao bombardeamento israelita em curso na Faixa de Gaza, 23 das quais estavam à espera de ajuda”, disse Mohammad al-Mughayyir, um funcionário da agência, à AFP.

Os ataques tiveram como alvo tendas, mesquitas e abrigos improvisados onde civis deslocados tinham procurado refúgio.

No dia 15 de junho, mais cinco pessoas foram mortas a tiros perto de filas de distribuição de alimentos no centro e sul de Gaza, incluindo em locais da Fundação Humanitária de Gaza, apoiada pelos EUA e Israel.

Os críticos acusam a fundação de facilitar o deslocamento forçado, sem fornecer acesso à ajuda humanitária. A ONU e os principais grupos de ajuda humanitária recusaram-se a cooperar com a fundação devido a preocupações de que ela tenha sido criada para atender aos objetivos militares israelitas.

“Acho que é justo dizer que a GHF tem sido, do ponto de vista humanitário, um fracasso”, disse Jens Laerke, porta-voz da agência humanitária da ONU, a OCHA, numa conferência de imprensa em Genebra.

“Eles não estão a fazer o que uma operação humanitária deve fazer, que é fornecer ajuda às pessoas onde elas estão, de forma segura”, acrescentou.

Entretanto, as autoridades egípcias bloquearam uma Marcha Global para Gaza organizada por ativistas que esperavam chegar à fronteira de Rafah.

Vários foram detidos, expulsos ou impedidos de entrar, uma vez que o Egito reprimiu as manifestações pró-Palestina num contexto de crescente solidariedade regional.

Mesquita de Al Aqsa fechada, casas vandalizadas

Um apagão de três dias na Internet, atribuído aos ataques israelitas, aprofundou o isolamento de Gaza até ser levantado no sábado.

O Crescente Vermelho Palestiniano disse que a interrupção impediu gravemente as respostas de emergência, colocando ainda mais em perigo os civis.

Embora o serviço tenha sido restaurado em 14 de junho, a Autoridade Reguladora das Telecomunicações Palestiniana confirmou na segunda-feira que ocorreu uma nova interrupção da Internet e das linhas telefónicas fixas em todo o sul e centro de Gaza devido a danos causados pelos ataques israelitas às infraestruturas de comunicações.

Paralelamente ao bombardeamento de Gaza, Israel intensificou a repressão na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental.

Um bloqueio total foi imposto em toda a Cisjordânia em 13 de junho, coincidindo com os ataques aéreos de Israel ao Irão.

Na Jerusalém Oriental ocupada, a polícia israelita evacuou à força os fiéis da Mesquita Al Aqsa após as orações da madrugada e selou os seus portões, marcando o primeiro encerramento do complexo desde a pandemia da COVID-19.

Em Ramallah, as forças israelitas invadiram o campo de refugiados de Jalazone, prenderam três ex-prisioneiros e vandalizaram casas.

O número de vítimas civis aumenta

Entre 13 e 16 de junho, os ataques israelitas mataram dezenas de palestinianos, com os médicos a reportarem pelo menos 25 mortes só no domingo.

Os ataques aéreos atingiram áreas residenciais, tendas e filas de ajuda humanitária com fogo indiscriminado.

Em Khan Younis e Nuseirat, os corpos acumularam-se em hospitais sobrecarregados.

Os hospitais Al-Awda e Al-Aqsa Martyrs receberam dezenas de vítimas, muitas delas crianças e idosos.

Na segunda-feira, as forças israelitas intensificaram os ataques em Gaza, matando e ferindo dezenas de palestinianos, incluindo crianças, em novos ataques por terra, ar e mar, informou a agência de notícias palestina WAFA.

Fontes médicas confirmaram a morte de dois pescadores palestinianos e o desaparecimento de um terceiro depois de as forças navais israelitas abrirem fogo contra o barco deles na costa da cidade de Gaza.

No sul de Gaza, três palestinianos foram mortos e pelo menos 20 outros ficaram feridos enquanto esperavam por ajuda humanitária perto da área de Al-Alam, a oeste de Rafah, onde as forças israelitas já tinham atacado civis que se reuniam para receber assistência alimentar.

Agora no seu 619º dia, o genocídio de Israel em Gaza já causou mais de 55.300 mortes, com receios de que cerca de 11.000 permaneçam soterrados sob os escombros, de acordo com as autoridades palestinianas.