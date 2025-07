O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o seu país está aberto a negociar um fim duradouro para a guerra em Gaza - mas apenas se o Hamas concordar em desarmar-se e abandonar a autoridade que governa o território.

“Se isso puder ser conseguido através de negociações, ótimo”, disse Netanyahu numa declaração em vídeo a partir de Washington.

“Se não for possível fazê-lo através de negociações no prazo de 60 dias, teremos de o fazer por outros meios, usando... a força do nosso heroico exército.”

Ronda difícil em Doha

Os seus comentários surgiram no momento em que o Presidente dos EUA, Donald Trump, continuou a envidar esforços para garantir uma trégua de 60 dias com o grupo de resistência palestiniano.

As conversações entre as duas partes estão a decorrer no Catar, onde os mediadores estão a pressionar para que haja um avanço nos próximos dias.

Embora Netanyahu tenha dito que o objectivo era chegar a um acordo durante a paragem temporária, avisou que o não cumprimento das condições de Israel prolongaria a carnificina.

De acordo com o Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Saar, foram feitos progressos, mas continuam a existir grandes diferenças.

Em declarações ao jornal austríaco Die Presse, Saar disse que as partes ainda precisam de chegar a um acordo sobre o número de prisioneiros palestinianos a libertar em troca dos reféns.

“Inicialmente, serão libertados oito reféns, seguidos de mais dois no 50º dia”, disse, acrescentando que o Hamas também concordou em devolver os corpos de 18 reféns.

Questionado sobre a possibilidade de conceder aos líderes do Hamas uma passagem segura para o exílio, Saar disse: “Sim, vamos oferecer isso”.

O Hamas, por seu lado, tem insistido na retirada total das tropas israelitas de Gaza, no livre fluxo de ajuda humanitária e naquilo a que chama “garantias reais” para uma paz duradoura.

Um alto funcionário do Hamas, Bassem Naim, disse à agência de notícias AFP que o grupo rejeita qualquer controlo israelita contínuo sobre Gaza e opõe-se à criação de “enclaves isolados” para palestinianos.

Condenou igualmente a utilização de zonas-tampão e exigiu o fim do actual sistema de distribuição de ajuda apoiado pelos EUA e por Israel, que, segundo ele, tem provocado a morte de civis.

A carnificina israelita em Gaza

No terreno, a agência de defesa civil palestiniana em Gaza afirmou que 17 pessoas, incluindo oito crianças, foram mortas num ataque israelita no exterior de uma clínica médica em Deir al Balah.

As testemunhas descreveram cenas de pânico e derramamento de sangue.

“O chão tremeu sob os nossos pés e tudo à nossa volta se transformou em sangue e gritos ensurdecedores”, disse Yousef Al-Aydi, que estava à espera de rações alimentares perto da clínica.

O grupo de ajuda humanitária Project Hope, que gere a clínica, considerou o ataque “uma violação flagrante dos direitos humanos”.

Israel tem levado a cabo um genocídio em Gaza desde outubro de 2023.

Os palestinianos registaram o assassinato de mais de 57.500 palestinianos, a maioria dos quais mulheres e crianças.

Segundo a agência noticiosa palestiniana WAFA, cerca de 11.000 palestinianos estão enterrados sob os escombros das casas aniquiladas.

Os especialistas, no entanto, afirmam que o número real de mortos excede significativamente o reportado pelas autoridades de Gaza, estimando que possa rondar os 200.000.

Washington atribui 3,8 mil milhões de dólares em financiamento militar anual ao seu aliado de longa data, Israel.

Desde outubro de 2023, os EUA gastaram mais de 22 mil milhões de dólares para apoiar o genocídio de Israel em Gaza e as guerras nos países vizinhos.

Apesar de altos funcionários norte-americanos criticarem Israel relativamente ao elevado número de mortes de civis em Gaza, Washington tem, até à data, resistido aos apelos para impor condições a quaisquer transferências de armas.

Em novembro, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o antigo ministro da Defesa Yoav Gallant, acusando-os de crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Por outro lado, Israel enfrenta um processo de genocídio apresentado pela África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça por causa da guerra no enclave.