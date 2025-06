O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deslocar-se-á a Fort Bragg, na Carolina do Norte, na terça-feira, para celebrar o 250º aniversário do Exército americano, enquanto destaca militares numa tentativa de silenciar os protestos da imigração em Los Angeles.

O Secretário da Defesa, Pete Hegseth, e o Secretário do Exército, Dan Driscoll, também estarão presentes no evento de terça-feira, juntamente com militares, veteranos e as suas famílias, segundo o Pentágono.

A visita incluirá encontros com soldados e famílias militares, bem como a observação de exercícios de treino e outras atividades planeadas como parte do arranque oficial do aniversário do Exército.

Fort Bragg, localizada perto de Fayetteville, na Carolina do Norte, serve como quartel-general do Comando de Operações Especiais do Exército americano. Unidades altamente treinadas como os Green Berets e os Rangers têm as suas bases aí.

Milhares de tropas destacadas à medida que os protestos crescem

Trump promoveu o aniversário do Exército como razão para realizar uma parada militar em Washington, DC, no sábado, que é também o seu 79º aniversário. Tanques e outros veículos percorrerão as ruas da cidade numa demonstração de como o presidente republicano está a remodelar as forças armadas após regressar à Casa Branca este ano.

Trump autorizou o destacamento de 4.000 soldados da Guarda Nacional para a cidade, apesar das objeções do Governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom. Cerca de 700 Marines também deviam ser formalmente destacados para Los Angeles para reprimir distúrbios que começaram como protestos contra as operações de imigração.

Califórnia processa Trump por destacamento militar

A Califórnia processou Trump pelo destacamento, com o procurador-geral do estado a argumentar que o presidente tinha "espezinhado" a soberania do estado. Os líderes da Califórnia acusaram Trump de alimentar a raiva dos manifestantes, levando multidões a bloquear uma autoestrada principal e a incendiar carros autónomos.

"Vamos ter tropas em todo o lado", disse Trump durante o fim-de-semana. "Não vamos deixar que isto aconteça ao nosso país."

Fort Bragg tem estado no meio de uma luta cultural sobre os militares. Foi baptizada com o nome de um general confederado, tendo depois sido renomeada para Fort Liberty há dois anos.

Hegseth trouxe de volta o nome Bragg, mas disse que estava a ser usado para honrar um paraquedista do Exército que serviu na Segunda Guerra Mundial.