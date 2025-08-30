A actividade militar israelita intensificou-se na sexta-feira no sul da Síria, com aviões de guerra a sobrevoarem as províncias de Quneitra e Daraa e forças terrestres a entrarem em território sírio.
A mídia estatal síria Alikhbariah informou que veículos militares israelitas avançaram para a aldeia de Samadaniyah Oriental, na zona rural de Quneitra, invadindo uma residência.
Não há informações imediatas sobre vítimas.
As incursões marcam a continuação das repetidas violações da soberania síria por parte de Israel, que incluíram ataques aéreos e operações terrestres no sul do país.
As últimas notícias sobre a actividade militar israelita surgem num momento em que os EUA têm vindo a pressionar para que seja alcançado algum tipo de acordo de segurança entre Israel e a Síria.
Após a queda do regime de Bashar al Assad em dezembro passado, Israel lançou centenas de ataques contra instalações e activos militares em toda a Síria, incluindo caças, sistemas de mísseis e instalações de defesa aérea, de acordo com relatos.
Israel também expandiu a sua ocupação das Colinas de Golã na Síria, tomando a zona tampão desmilitarizada, uma medida que violou um acordo de retirada de 1974 com a Síria.
Assad, que governou a Síria com mão de ferro durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia em dezembro, pondo fim ao regime do Partido Baath, que estava no poder desde 1963.
Em janeiro, foi formada uma nova administração transitória liderada pelo Presidente Ahmed al-Sharaa.