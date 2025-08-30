A actividade militar israelita intensificou-se na sexta-feira no sul da Síria, com aviões de guerra a sobrevoarem as províncias de Quneitra e Daraa e forças terrestres a entrarem em território sírio.

A mídia estatal síria Alikhbariah informou que veículos militares israelitas avançaram para a aldeia de Samadaniyah Oriental, na zona rural de Quneitra, invadindo uma residência.

Não há informações imediatas sobre vítimas.

As incursões marcam a continuação das repetidas violações da soberania síria por parte de Israel, que incluíram ataques aéreos e operações terrestres no sul do país.

As últimas notícias sobre a actividade militar israelita surgem num momento em que os EUA têm vindo a pressionar para que seja alcançado algum tipo de acordo de segurança entre Israel e a Síria.