Israel realiza ataques aéreos e terrestres intensivos no sul da Síria
Jatos militares patrulham os céus de Quneitra e Daraa enquanto as forças terrestres invadem aldeias na zona rural de Quneitra.
As incursões representam a continuação das repetidas violações da soberania da Síria por Israel. / REUTERS
30 de agosto de 2025

A actividade militar israelita intensificou-se na sexta-feira no sul da Síria, com aviões de guerra a sobrevoarem as províncias de Quneitra e Daraa e forças terrestres a entrarem em território sírio.

A mídia estatal síria Alikhbariah informou que veículos militares israelitas avançaram para a aldeia de Samadaniyah Oriental, na zona rural de Quneitra, invadindo uma residência.

Não há informações imediatas sobre vítimas.

As incursões marcam a continuação das repetidas violações da soberania síria por parte de Israel, que incluíram ataques aéreos e operações terrestres no sul do país.

As últimas notícias sobre a actividade militar israelita surgem num momento em que os EUA têm vindo a pressionar para que seja alcançado algum tipo de acordo de segurança entre Israel e a Síria.

Após a queda do regime de Bashar al Assad em dezembro passado, Israel lançou centenas de ataques contra instalações e activos militares em toda a Síria, incluindo caças, sistemas de mísseis e instalações de defesa aérea, de acordo com relatos.

Israel também expandiu a sua ocupação das Colinas de Golã na Síria, tomando a zona tampão desmilitarizada, uma medida que violou um acordo de retirada de 1974 com a Síria.

Assad, que governou a Síria com mão de ferro durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia em dezembro, pondo fim ao regime do Partido Baath, que estava no poder desde 1963.

Em janeiro, foi formada uma nova administração transitória liderada pelo Presidente Ahmed al-Sharaa.

Explore
