O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a considerar acrescentar a Türkiye à sua agenda de visitas ao Médio Oriente, que irá realizar no próximo mês, informou a CNN Arabic.



A potencial visita seria feita depois de paragens na Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, de acordo com um alto representante da Casa Branca e duas fontes familiarizadas com o plano que falaram com a CNN na quinta-feira.



Ainda não foi tomada qualquer decisão e os pormenores estão a ser finalizados, disseram as fontes.

Boas relações com a Türkiye



Um alto representante da Casa Branca disse ao canal de notícias que Trump discutiu esta visita numa recente conversa telefónica com o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.



O Presidente dos EUA não planeia visitar Israel durante esta viagem, segundo as fontes.



A Casa Branca não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Agência Anadolu.



Trump expressou anteriormente sentimentos positivos no que respeita à sua relação com Erdogan.



“Tenho uma relação muito, muito boa com a Türkiye e com o seu líder”, disse Trump no início desta semana, ao lado do Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na Casa Branca.



Trump descreveu Erdogan como “um homem forte, muito inteligente e que fez algo que ninguém foi capaz de fazer”, referindo-se a comentários em que disse acreditar que “foi a Türkiye” que orquestrou a queda do regime de Bashar al Assad na Síria.



Se a visita se concretizar, será a primeira viagem presidencial de Trump à Türkiye.



Os seus antecessores, George W. Bush e Barack Obama, visitaram a Türkiye em 2004 (o primeiro) e Obama em 2009 e 2015.