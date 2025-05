Um advogado de renome e uma equipa de investigação jurídica apresentaram uma extensa denúncia à Polícia Metropolitana de Londres acusando 10 cidadãos britânicos de crimes de guerra na Faixa de Gaza sitiada.

A queixa de 240 páginas foi organizada por uma equipa de advogados, incluindo o famoso advogado de direitos humanos

, do Reino Unido, e investigadores sediados em Haia, para ser apresentada à Equipa de Crimes de Guerra do Comando Antiterrorista da Polícia Metropolitana do Reino Unido, de acordo com vários órgãos de comunicação social.

A denúncia foi feita em nome do Centro Palestiniano para os Direitos Humanos e do Centro de Direito de Interesse Público (PILC) sediado no Reino Unido, que estão a representar os palestinianos em Gaza e na Grã-Bretanha.

A queixa, que é a primeira do seu género, fornece provas sólidas e detalhadas, que foram totalmente investigadas, do envolvimento de cidadãos britânicos em crimes graves cometidos em Gaza.

Identifica especificamente 10 suspeitos britânicos e apresentou um dossier de provas do seu envolvimento em “crimes de guerra e crimes contra a humanidade” cometidos pelo exército israelita.

Apela ainda a uma investigação aos cidadãos britânicos, com o objetivo de emitir mandados de captura e instaurar processos nos tribunais britânicos.

Isto surge na sequência de um apelo internacional à ação da coligação jurídica Global 195, que procura obter a responsabilização por alegados crimes de guerra na Palestina.

TRT Global - Aliança global de advogados para processar 'militares israelitas e outros criminosos de guerra' A Global 195 é uma coligação recentemente anunciada de especialistas de todo o mundo, que pretende processar soldados e cidadãos israelitas suspeitos de se juntarem ao exército israelita ou de cometer crimes de guerra em Gaza. 🔗

Licença para matar

Antes de apresentarem a queixa, a equipa jurídica falou com os jornalistas à porta da Scotland Yard.

Paul Heron, diretor jurídico do PILC, afirmou que a denúncia se baseia em seis meses de recolha exaustiva de provas.

“Na nossa apresentação à Equipa de Crimes de Guerra da Polícia Metropolitana, apelamos a uma investigação completa e urgente e à instauração de processos penais”, salientou.

Segundo o deputado, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade incluem assassínio, causar deliberadamente grande sofrimento, ferimentos graves e tratamento cruel aos palestinianos em Gaza, atacar civis, transferência e deportação forçadas e ataques a pessoal humanitário, bem como extermínio, no que se refere às ações do exército israelita contra o povo palestiniano.

Observando que Israel mantém os novos ataques há já 14 dias, Heron disse: “Esta denúncia não poderia ser mais oportuna”.

Raji Sourani, Diretor do Centro Palestiniano para os Direitos Humanos (PCHR), afirmou que, neste momento, Gaza está a ser alvo de bombardeamentos, mortes e massacres.

“Isto é uma grande vergonha, tendo em conta que este genocídio está a ser transmitido em direto nos últimos 18 meses”, afirmou.

Ele sublinhou que rotular os ataques israelitas de legítima defesa é uma licença para matar civis palestinianos.

Acusando os EUA, o Reino Unido e a Europa de cumplicidade nos ataques israelitas, Sourani afirmou que continuam a ser enviadas armas para Israel.

“Penso que o Procurador britânico (Stephen Parkinson) é quem deve iniciar a investigação e acusar os cidadãos do Reino Unido que estiveram envolvidos (em crimes de guerra) diretamente no terreno em Gaza”, acrescentou.

Mansfield sublinhou a importância de se manterem firmes face à pressão israelita sobre o Tribunal Penal Internacional (TPI), acrescentando que o Reino Unido deveria apoiar o TPI.

“O governo britânico deve também defender o Estado de direito", acrescentou.

"Golpe de publicidade"

Os Advogados do Reino Unido para Israel (UKLFI), no entanto, disseram que a queixa é apenas um "golpe de publicidade".

“É igualmente notório que os alegados crimes diferem das principais alegações feitas pelo procurador do Tribunal Penal Internacional, segundo as quais Israel utilizou a fome como método de guerra”, afirmou Jonathan Turner, do UKLFI, citado pelo The Jewish Chronicle.

Anne Herzberg, consultora jurídica da ONG pró-Israel Monitor, afirmou que a denúncia está a tentar intimidar os judeus que vivem no Reino Unido.

“Não se trata apenas de um guerra jurídica, mas também de parte da campanha que procura alimentar a divisão internacional entre Israel e os seus aliados”, afirmou na sua conta do X.