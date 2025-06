A Presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, decretou um recolher obrigatório para a área central da cidade após vários dias de intensos protestos contra as operações do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA), que resultaram em confrontos entre manifestantes e as forças de segurança, vandalismo generalizado e alguns casos de roubos — especialmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

O recolher começará às 20h, horário local, na terça-feira, e permanecerá em vigor até às 6h da manhã de quarta-feira. A medida será aplicada a uma área de aproximadamente um quilómetro quadrado no distrito central da cidade.

Desde a noite de sexta-feira, os protestos têm ocorrido em partes do centro de Los Angeles durante o dia e à noite, continuando até terça-feira. Dezenas de manifestantes tentaram atravessar a auto-estrada US 101, e prédios no centro da cidade sofreram "danos significativos" devido a graffiti e janelas quebradas, afirmou Bass.

Os líderes políticos da Califórnia têm pressionado o governo Trump a interromper as operações de imigração que desencadearam as manifestações. As tensões aumentaram ainda mais após a decisão do Presidente Trump de enviar a Guarda Nacional e os Fuzileiros Navais para a Califórnia, apesar das objeções do governador do estado, Gavin Newsom.

"Acho importante destacar isso, não para minimizar o vandalismo e a violência que ocorreram — que foram significativos", disse Bass. "Mas é extremamente importante saber que o que está a acontecer nessa área de um quilómetro quadrado não está a afetar a cidade como um todo. Algumas imagens dos protestos e da violência dão a impressão de que se trata de uma crise em toda a cidade, e não é."

Los Angeles já havia instituído o recolher noturno em 2020, quando protestos ocorreram em todo o país após o assassinato de George Floyd. Naquela altura, os manifestantes pacíficos desafiaram o toque de recolher e continuaram a marchar.