Na fatídica manhã de 28 de julho de 2010, o mundo de Junaid Hamid virou de cabeça para baixo quando o voo 202 da Airblue, que transportava a sua esposa, caiu nas colinas Margalla, perto da capital paquistanesa Islamabad, matando todas as 152 pessoas a bordo.

O seu instinto imediato foi proteger os seus três filhos pequenos — com idades entre dois anos e meio, seis e oito anos — da dor avassaladora que tomou conta da família.

Ele levou-os rapidamente para a casa de um amigo, pois não queria expô-los às dezenas de pessoas enlutadas que se reuniam em sua casa.

«A minha primeira reação foi proteger os meus filhos», conta Hamid à TRT World.

Na sequência de um devastador acidente com um avião comercial em Ahmedabad, na parte ocidental da Índia, na quinta-feira, que causou a morte de pelo menos 265 pessoas, Hamid estende a mão em sinal de empatia às famílias enlutadas do outro lado da fronteira.

Tendo suportado a profunda dor de perder a sua esposa num acidente de avião, Hamid compreende o trauma que agora assola as famílias afetadas pelo acidente aéreo do outro lado da fronteira. Arquirrivais há oito décadas, o Paquistão e a Índia, países vizinhos, entraram em conflito no mês passado na maior batalha aérea desde a Segunda Guerra Mundial em termos de número de aeronaves envolvidas.

“Meus sinceros pêsames a todas as famílias afetadas”, diz ele. “Um acidente aéreo é algo que não permite encerrar o luto. Você não tem a chance de se despedir pelo resto da vida.”

Hamid transformou a sua tragédia pessoal num movimento internacional pela justiça, reforma legislativa e compaixão pelas vítimas de acidentes aéreos.

Ao longo da última década e meia, canalizou o seu trauma para ajudar aqueles que enfrentam o choque inimaginável de perder entes queridos em acidentes de avião. Talvez mais importante seja a sua luta contínua pela responsabilização das companhias aéreas e dos governos após acidentes aéreos.

Transformando a tragédia numa missão para toda a vida

Hamid credita as palavras do seu pai por o terem ajudado a manter-se firme nos anos que se seguiram à tragédia que destruiu a sua família: «Filho, temos de ser gratos pelo que Alá nos deixou e ser pacientes com o que Ele nos tirou.»

Essas palavras, juntamente com o apoio emocional de amigos, vizinhos e colegas, ajudaram-no a superar o choque inicial. O corpo da sua esposa foi encontrado intacto num hospital de Islamabad, uma rara misericórdia num acidente em que 58 famílias nem sequer conseguiram identificar os seus entes queridos, deixando-os a chorar numa vala comum.

«Alhamdulillah [graças a Deus], tivemos um fim», diz Hamid.

Em vez de sucumbir ao desespero, Hamid transformou a sua dor numa força para a mudança.

«O meu mecanismo de defesa foi converter essa dor em algo produtivo», diz ele. Poucos dias após o acidente, começou a pesquisar as leis internacionais de aviação e deparou-se com um quadro de indemnizações em vigor na altura no Paquistão, que avaliava a vida de uma vítima em apenas 38.000 rupias — cerca de 450 dólares em 2010.

Motivado por essa descoberta, ele começou a entrar em contacto com outras famílias afetadas, compilando os seus dados numa folha de Excel. Mais tarde, fundou uma associação para amplificar a sua voz coletiva e pressionar por um tratamento mais justo.

A sua campanha destacou as falhas na investigação do acidente, que acabou por responsabilizar o piloto e a equipa de controlo de tráfego aéreo.

Apesar das advertências para desistir, Hamid persistiu na sua busca por respostas. «Eles viraram o nosso mundo de cabeça para baixo», diz ele. «Somos pessoas comuns — trabalhadores das 9 às 5 que pagam impostos e cumprem as regras. É meu direito levantar-me.»

As suas aparições na mídia em programas de entrevistas no horário nobre chamaram a atenção para a diferença entre os padrões internacionais de aviação e as práticas locais, particularmente em relação à Convenção de Montreal de 1999, que define a responsabilidade das companhias aéreas em casos de morte ou ferimentos de passageiros. Embora o Paquistão tivesse ratificado o tratado, ele ainda não havia sido totalmente implementado na época.

Dois anos após o acidente, ele conseguiu aprovar a Lei de Transporte Aéreo, que estabelece uma indenização mínima de cinco milhões de rúpias para vítimas de acidentes aéreos. Embora ainda modesta, essa foi uma mudança monumental em relação ao valor anterior de 38.000 rúpias.

Seus esforços continuaram e, em 2022, após outro acidente aéreo em Karachi, o valor da indenização foi aumentado para 10 milhões de rúpias.

Para o palco global

A visão de Hamid para a proteção das famílias das vítimas de acidentes aéreos estendeu-se para além do Paquistão. Em 2014, ele co-fundou a Federação Internacional das Famílias das Vítimas de Acidentes Aéreos (ACVFFI) juntamente com associações da Espanha e da Alemanha.

O seu trabalho com a ACVFFI conecta as famílias das vítimas de acidentes aéreos em todo o mundo, oferecendo recursos, apoio e uma plataforma para exigir responsabilização.

Registada em Espanha, a ACVFFI obteve o estatuto de observadora na Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO), ajudando Hamid a defender a assistência e os direitos das famílias a nível global.

«Eu queria tornar-me um farol de esperança», diz ele, refletindo sobre a sua jornada de viúvo enlutado a defensor internacional da segurança e responsabilização na aviação.

A defesa de Hamid também se concentra no mundo obscuro das investigações de acidentes aéreos, onde ele vê interesses poderosos em jogo. «A companhia aérea protege-se, a seguradora protege-se, a autoridade de aviação civil protege-se», diz ele.

Ele é particularmente crítico em relação à forma como os dados da caixa preta — cruciais para determinar as causas dos acidentes — são tratados após cada acidente.

“As seguradoras nunca deixam isso vir à tona”, diz ele, observando que as conclusões de erro humano podem aumentar a responsabilidade da companhia aérea, levando à supressão ou atraso dos relatórios.

Sua insistência em investigações minuciosas vem do acidente da Airblue em 2010, onde as famílias ficaram com mais perguntas do que respostas. Hamid diz que a transparência é essencial para o encerramento do caso, um sentimento que ele estende ao acidente de Ahmedabad.

“Mesmo em países europeus e americanos, a investigação (de acidentes) é muito questionável”, diz ele, pedindo reformas para priorizar as famílias das vítimas em detrimento dos interesses corporativos.

Falta de jornalismo ético

As experiências de Hamid com os media em 2010 deixaram-no desiludido. “Os media agem como um cão de caça”, lamenta ele, lembrando-se de como os jornalistas espalharam notícias sem fundamento que agravaram a dor das famílias logo após o acidente de 2010.

“Para as famílias, as notícias caem como uma montanha”, diz ele, acrescentando que o sensacionalismo dos media aprofundam o trauma.

Enquanto a Índia se recupera da tragédia, Hamid oferece mais do que apenas condolências. O seu mecanismo de defesa, baseado em proteger os seus filhos, abraçar a fé e canalizar a dor para a defesa de causas, não só curou a sua família, mas também transformou as políticas de aviação no Paquistão e além.

Através da ACVFFI, Hamid diz que está empenhado em apoiar as vítimas de Ahmedabad.

«O que quer que Allah [Deus] tenha feito foi melhor», diz ele, refletindo sobre a reviravolta do destino que impediu o seu filho mais novo, com dois anos e meio na altura, de embarcar no voo fatal de 2010.