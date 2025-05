Um tribunal francês considerou Marine Le Pen culpada na segunda-feira num caso de desvio de fundos, mas não anunciou qual a pena que vai aplicar ou como isso poderá impactar o futuro político da líder de extrema-direita.

Le Pen, sentada na primeira fila do tribunal em Paris, não demonstrou qualquer reação enquanto o juiz principal lia o veredicto.

O juiz também declarou culpados outros oito membros atuais e antigos do seu partido que, assim como ela, serviram anteriormente como eurodeputados no Parlamento Europeu.

Le Pen e os outros réus enfrentam penas de até 10 anos de prisão. Eles poderão recorrer, o que levará a um novo julgamento.

A maior preocupação para Le Pen é que o tribunal possa declará-la inelegível para concorrer a cargos públicos “com efeito imediato” — mesmo que ela recorra.

Isto poderá impedi-la de concorrer à presidência em 2027. Ela descreveu tal cenário como uma “morte política”.

Le Pen e outros 24 membros do seu partido, o Reagrupamento Nacional, foram acusados de usar dinheiro destinado a assistentes parlamentares da União Europeia para pagar a colaboradores que trabalhavam para o partido entre 2004 e 2016, em violação às regulamentações da UE.

Le Pen e os outros réus negaram qualquer irregularidade.

Com 56 anos, Le Pen foi à segunda volta nas eleições presidenciais de 2017 e 2022 contra Emmanuel Macron, e o apoio eleitoral ao seu partido tem crescido nos últimos anos.

TRT Global - Sentença de tribunal francês pode pôr fim ao sonho presidencial de Le Pen Os procuradores pediram pelo menos uma pena de prisão de cinco anos, uma multa de 324 mil dólares e uma proibição de exercer funções públicas durante cinco anos. 🔗

Jordan Bardella: o sucessor de Le Pen

Durante o julgamento de nove semanas que ocorreu no final de 2024, ela argumentou que a inelegibilidade “teria o efeito de me privar de ser candidata presidencial” e de privar os seus apoiantes de representação.

“Há 11 milhões de pessoas que votaram no movimento que eu represento. Então, amanhã, potencialmente, milhões de franceses ver-se-iam privados do seu candidato na votação”, disse ela ao painel de três juízes.

Se Le Pen não puder concorrer em 2027, o seu sucessor natural parece ser Jordan Bardella, o protegido de 29 anos de Le Pen, que a sucedeu na liderança do partido em 2021.

Le Pen negou as acusações de que estava à frente de “um sistema” destinado a desviar dinheiro do Parlamento Europeu para beneficiar o seu partido, que ela liderou de 2011 a 2021. Ela argumentou que era aceitável adaptar o trabalho dos assistentes pagos pelo Parlamento Europeu às necessidades dos parlamentares, incluindo algumas atividades altamente políticas relacionadas ao partido, que na época era chamado de Frente Nacional.

As audiências mostraram que parte do dinheiro da UE foi usado para pagar o segurança pessoal de Le Pen — que já havia sido segurança do seu pai —, bem como a sua assistente pessoal.

Os procuradores solicitaram uma sentença de dois anos de prisão e cinco anos de inelegibilidade para Le Pen.

Le Pen afirmou que sentiu que eles estavam “apenas interessados” em impedi-la de concorrer à presidência.