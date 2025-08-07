O Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que não vai comprometer os interesses dos agricultores do país, mesmo que tenha de pagar um preço elevado por isso, nos seus primeiros comentários após o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter imposto uma tarifa de 50% sobre os produtos indianos.

Trump anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre a nação do sul da Ásia na quinta-feira, elevando a taxa total sobre os produtos indianos exportados para os EUA para 50% - entre os mais altos cobrados de qualquer parceiro comercial dos EUA.

“Para nós, o bem-estar dos nossos agricultores é supremo”, afirmou Modi numa cerimónia em Nova Deli, na quinta-feira. “A Índia nunca comprometerá o bem-estar dos seus agricultores, do sector dos lacticínios e dos pescadores. E eu sei que, pessoalmente, terei de pagar um preço elevado por isso”, afirmou.

As negociações comerciais entre a Índia e os Estados Unidos fracassaram após cinco rondas de negociações devido a divergências sobre a abertura dos vastos sectores agrícola e dos lacticínios da Índia e a suspensão das compras de petróleo russo.

Modi não se referiu diretamente às tarifas dos EUA ou às conversações comerciais.

A nova tarifa, em vigor a partir de 28 de agosto, destina-se a penalizar a Índia pela compra de petróleo russo, afirmou Trump. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia afirmou que a decisão foi “extremamente infeliz” e que “a Índia tomará todas as medidas necessárias para proteger os seus interesses nacionais”.

Os EUA ainda não anunciaram qualquer tarifa semelhante para a China, que é o maior comprador de petróleo russo. De acordo com os especialistas, a China foi poupada até agora porque tem uma moeda de troca com os Estados Unidos no que diz respeito às suas reservas de minerais de terras raras e outras matérias-primas, que a Índia não possui.

“O aumento das tarifas dos EUA carece de lógica”, disse Dammu Ravi, secretário das relações económicas do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, aos jornalistas. “Trata-se de uma aberração temporária, um problema temporário que o país terá de enfrentar, mas, com o passar do tempo, estamos confiantes de que o mundo encontrará soluções”.