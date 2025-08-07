O Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que não vai comprometer os interesses dos agricultores do país, mesmo que tenha de pagar um preço elevado por isso, nos seus primeiros comentários após o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter imposto uma tarifa de 50% sobre os produtos indianos.
Trump anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre a nação do sul da Ásia na quinta-feira, elevando a taxa total sobre os produtos indianos exportados para os EUA para 50% - entre os mais altos cobrados de qualquer parceiro comercial dos EUA.
“Para nós, o bem-estar dos nossos agricultores é supremo”, afirmou Modi numa cerimónia em Nova Deli, na quinta-feira. “A Índia nunca comprometerá o bem-estar dos seus agricultores, do sector dos lacticínios e dos pescadores. E eu sei que, pessoalmente, terei de pagar um preço elevado por isso”, afirmou.
As negociações comerciais entre a Índia e os Estados Unidos fracassaram após cinco rondas de negociações devido a divergências sobre a abertura dos vastos sectores agrícola e dos lacticínios da Índia e a suspensão das compras de petróleo russo.
Modi não se referiu diretamente às tarifas dos EUA ou às conversações comerciais.
A nova tarifa, em vigor a partir de 28 de agosto, destina-se a penalizar a Índia pela compra de petróleo russo, afirmou Trump. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia afirmou que a decisão foi “extremamente infeliz” e que “a Índia tomará todas as medidas necessárias para proteger os seus interesses nacionais”.
Os EUA ainda não anunciaram qualquer tarifa semelhante para a China, que é o maior comprador de petróleo russo. De acordo com os especialistas, a China foi poupada até agora porque tem uma moeda de troca com os Estados Unidos no que diz respeito às suas reservas de minerais de terras raras e outras matérias-primas, que a Índia não possui.
“O aumento das tarifas dos EUA carece de lógica”, disse Dammu Ravi, secretário das relações económicas do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, aos jornalistas. “Trata-se de uma aberração temporária, um problema temporário que o país terá de enfrentar, mas, com o passar do tempo, estamos confiantes de que o mundo encontrará soluções”.
Índia procura novas alianças
A Índia começou a dar sinais de que poderá ter de considerar outras parcerias nos próximos meses, face às tarifas de Trump, que levaram ao pior confronto diplomático entre os dois países em anos.
O Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, está a preparar-se para a sua primeira visita à China em mais de sete anos, o que sugere um potencial realinhamento das alianças à medida que as relações com Washington se deterioram.
O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse na quarta-feira que iria iniciar um diálogo entre o grupo BRICS, formado por países em desenvolvimento, sobre como lidar com as tarifas de Trump.
Disse que planeava telefonar a Modi na quinta-feira, e a Xi Jinping, Presidente da China e a outros líderes. O grupo BRICS também inclui a Rússia e a África do Sul.
Ravi disse que “países com ideias semelhantes procurarão cooperação e envolvimento económico que serão mutuamente benéficos para todas as partes”.