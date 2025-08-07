POLÍTICA
3 min de leitura
Índia não comprometerá os interesses dos agricultores, diz Modi em meio à salva de tarifas de Trump
A Índia sinaliza que poderá ter de considerar outras parcerias nos próximos meses face às tarifas de Trump, que levaram ao pior confronto diplomático entre os dois países em anos.
Índia não comprometerá os interesses dos agricultores, diz Modi em meio à salva de tarifas de Trump
As negociações comerciais entre Índia e EUA fracassaram após cinco rondas, devido a disputas sobre acesso agrícola e compras de petróleo russo. / AP
há 17 horas

O Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que não vai comprometer os interesses dos agricultores do país, mesmo que tenha de pagar um preço elevado por isso, nos seus primeiros comentários após o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter imposto uma tarifa de 50% sobre os produtos indianos.

Trump anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre a nação do sul da Ásia na quinta-feira, elevando a taxa total sobre os produtos indianos exportados para os EUA para 50% - entre os mais altos cobrados de qualquer parceiro comercial dos EUA.

“Para nós, o bem-estar dos nossos agricultores é supremo”, afirmou Modi numa cerimónia em Nova Deli, na quinta-feira. “A Índia nunca comprometerá o bem-estar dos seus agricultores, do sector dos lacticínios e dos pescadores. E eu sei que, pessoalmente, terei de pagar um preço elevado por isso”, afirmou.

As negociações comerciais entre a Índia e os Estados Unidos fracassaram após cinco rondas de negociações devido a divergências sobre a abertura dos vastos sectores agrícola e dos lacticínios da Índia e a suspensão das compras de petróleo russo.

Modi não se referiu diretamente às tarifas dos EUA ou às conversações comerciais.

A nova tarifa, em vigor a partir de 28 de agosto, destina-se a penalizar a Índia pela compra de petróleo russo, afirmou Trump. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia afirmou que a decisão foi “extremamente infeliz” e que “a Índia tomará todas as medidas necessárias para proteger os seus interesses nacionais”.

Os EUA ainda não anunciaram qualquer tarifa semelhante para a China, que é o maior comprador de petróleo russo. De acordo com os especialistas, a China foi poupada até agora porque tem uma moeda de troca com os Estados Unidos no que diz respeito às suas reservas de minerais de terras raras e outras matérias-primas, que a Índia não possui.

“O aumento das tarifas dos EUA carece de lógica”, disse Dammu Ravi, secretário das relações económicas do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, aos jornalistas. “Trata-se de uma aberração temporária, um problema temporário que o país terá de enfrentar, mas, com o passar do tempo, estamos confiantes de que o mundo encontrará soluções”.

Recomendado

Índia procura novas alianças

A Índia começou a dar sinais de que poderá ter de considerar outras parcerias nos próximos meses, face às tarifas de Trump, que levaram ao pior confronto diplomático entre os dois países em anos.

O Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, está a preparar-se para a sua primeira visita à China em mais de sete anos, o que sugere um potencial realinhamento das alianças à medida que as relações com Washington se deterioram.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse na quarta-feira que iria iniciar um diálogo entre o grupo BRICS, formado por países em desenvolvimento, sobre como lidar com as tarifas de Trump.

Disse que planeava telefonar a Modi na quinta-feira, e a Xi Jinping, Presidente da China e a outros líderes. O grupo BRICS também inclui a Rússia e a África do Sul.

Ravi disse que “países com ideias semelhantes procurarão cooperação e envolvimento económico que serão mutuamente benéficos para todas as partes”.

RelacionadoTRT Global - Trump promete "muito mais" sanções secundárias contra países que compram petróleo russo
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us