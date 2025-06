À medida que os ataques de retaliação do Irão prosseguem em Israel, na sequência dos ataques não provocados de Telavive a Teerão, surge uma dura e dolorosa realidade: Os cidadãos palestinianos de Israel são em grande parte deixados à sua sorte no meio dos bombardeamentos.

As infra-estruturas de defesa do país - desde os abrigos anti-bombas ao sistema de defesa antimíssil Iron Dome - têm funcionado segundo uma lógica discriminatória que dá prioridade às vidas dos judeus e desvaloriza as dos palestinianos.

As áreas onde vivem palestinianos em Israel, em particular na região de Naqab (Negev), são frequentemente designadas como “áreas abertas”, onde os interceptores da Cúpula de Ferro permitem deliberadamente a queda de mísseis ou a detonação de interceptores aéreos, inundando os civis com estilhaços mortais, segundo o relatório do The New Arab.

Nalguns locais, os abrigos simplesmente não existem; noutros, espera-se que um abrigo - muitas vezes localizado numa escola ou numa creche - sirva milhares de pessoas.

No sábado, quatro cidadãos palestinianos de Israel foram mortos na cidade de Tamra, situada a cerca de 25 quilómetros a leste de Haifa, quando um míssil iraniano atingiu inesperadamente o seu edifício residencial.

Os residentes disseram às agências noticiosas que, quando o governo israelita deu instruções a todos os cidadãos para procurarem áreas protegidas quando soaram as sirenes dos mísseis, os palestinianos de Tamra não tiveram outra alternativa senão abrigarem-se no local ou reunirem-se em casas de família, devido à inexistência de abrigos públicos ou abrigos seguros.

Antes dos ataques, os residentes de Tamra tinham-se queixado repetidamente da falta de abrigos anti-bombas, referindo que quase nenhuma casa estava equipada com uma sala de segurança, apesar de essas instalações serem obrigatórias para todas as novas construções efectuadas depois de 1991.

A disparidade é impressionante: enquanto Tamra, com mais de 35.000 habitantes, não tem abrigos públicos, a povoação judaica vizinha de Mitzpe Aviv possui pelo menos 13 abrigos para apenas 1.100 pessoas, segundo os residentes locais.

Há também relatos de israelitas que fecharam as portas de abrigos anti-bombas a cidadãos palestinianos de Israel, quando começaram a cair mísseis.

Negligência crónica e desigualdade estrutural

A natureza discriminatória das infra-estruturas de proteção de Israel está bem documentada.

Um relatório de 2018 da Inspeção-Geral do Estado concluiu que 60 dos 71 municípios onde vivem cidadãos palestinianos de Israel não dispunham de abrigos públicos. Tamra, com mais de 35.000 habitantes, é um deles.

A situação é exacerbada por políticas de habitação que marginalizam sistematicamente os palestinianos em Israel.

As salas de segurança em casa, conhecidas como “Mamad” em hebraico, são consideradas menos eficazes do que os grandes abrigos públicos, mas continuam a ser escassas nas cidades onde residem palestinianos. A lei israelita proíbe a existência de salas seguras em casas construídas sem licença - um problema comum nos municípios palestinianos onde as políticas discriminatórias tornam quase impossível a obtenção de licenças de construção.

Consequentemente, muitas famílias palestinianas vivem sem acesso a salas seguras legalmente autorizadas.

Um inquérito citado pelo The New Arab revelou que 87% dos abrigos públicos nas cidades palestinianas encontram-se no interior de escolas, que são de mais difícil acesso em caso de emergência, enquanto as zonas judaicas têm abrigos em locais mais acessíveis, como parques de estacionamento e estruturas dedicadas.

O Instituto para a Democracia de Israel confirmou que os cidadãos palestinianos não beneficiam de proteção igual à dos cidadãos judeus.

“A falta de infraestrutura de proteção força os cidadãos árabes a viver em perigo constante, violando seus direitos básicos à vida, bem-estar físico e igualdade”, escreveu Lital Biller, autor de um relatório publicado pelo Instituto de Democracia de Israel.

Uma auditoria realizada em 2023 pela Controladoria-Geral do Estado revelou que 60% dos residentes num raio de nove quilómetros da fronteira norte que não dispõem de proteção adequada são palestinianos.

Em 2018, apenas 11 das 71 cidades palestinianas inquiridas tinham sequer um abrigo público; algumas cidades com populações até 60.000 habitantes tinham apenas um único abrigo.

No sul de Israel, a disparidade é gritante. Rahat, uma cidade de 80.000 palestinianos perto de Gaza, não tem abrigos públicos, enquanto Ofakim, uma cidade judaica com metade do seu tamanho, tem dezenas.

Estima-se que 120.000 palestinianos residentes em 35 cidades de Israel não têm qualquer proteção contra os ataques de mísseis ou os destroços da Iron Dome, informou o The New Arab.