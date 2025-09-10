O Presidente dos EUA, Donald Trump, instou a União Europeia a impor tarifas de 100% sobre a China e a Índia, numa tentativa de pressionar o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, informou o Financial Times.
A exigência surgiu durante uma reunião de alto nível em Washington entre altos funcionários dos EUA e da UE, que exploravam opções para aumentar a pressão económica sobre Moscovo.
Trump participou das negociações por telefone e pressionou diretamente os negociadores a agir.
“A abordagem óbvia aqui é: vamos todos aplicar tarifas drásticas e mantê-las até que os chineses concordem em parar de comprar petróleo. Não há muitos outros lugares para onde o petróleo possa ir”, disse, segundo o relatório.
Um segundo funcionário dos EUA disse que o Governo está preparado para “espelhar” quaisquer tarifas impostas pela UE, sugerindo que Washington poderia aumentar as tarifas sobre as importações indianas e chinesas na mesma proporção.
A proposta destaca a crescente frustração dentro da Casa Branca, à medida que a Rússia intensifica a sua campanha de bombardeamentos aéreos em toda a Ucrânia.
Sem um caminho claro para um acordo de paz, Trump recorreu a ferramentas comerciais, argumentando que tarifas coordenadas poderiam cortar a linha de vida económica da Rússia, forçando a China e a Índia — dois dos maiores compradores de petróleo de Moscovo — a reduzir as compras.
A Índia aumentou drasticamente as importações de petróleo bruto russo desde a invasão de fevereiro de 2022, enquanto a China continua a ser o maior comprador global.
Juntos, eles são responsáveis pela maior parte das exportações marítimas de petróleo da Rússia, proporcionando uma fonte crucial de receita que atenuou o impacto das sanções ocidentais.
Ao pressionar por uma frente transatlântica unida, Trump aposta que a Europa e os EUA podem sufocar as finanças da Rússia, aproveitando os fluxos comerciais globais.
“A mensagem é clara: o Ocidente deve usar todas as ferramentas à sua disposição para pressionar o Kremlin”, disse uma autoridade norte-americana, segundo uma citação.
Não está claro como Bruxelas irá responder, uma vez que os membros da UE continuam divididos quanto às novas restrições comerciais.
Alguns governos resistiram a tarifas mais amplas, citando riscos para as cadeias de abastecimento e a inflação interna.
Ainda assim, o apelo de Trump marca o impulso mais forte até agora de Washington para expandir o âmbito da pressão económica sobre Moscovo, visando diretamente os países terceiros que continuam a sustentar o seu comércio energético.