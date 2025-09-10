O Presidente dos EUA, Donald Trump, instou a União Europeia a impor tarifas de 100% sobre a China e a Índia, numa tentativa de pressionar o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, informou o Financial Times.

A exigência surgiu durante uma reunião de alto nível em Washington entre altos funcionários dos EUA e da UE, que exploravam opções para aumentar a pressão económica sobre Moscovo.

Trump participou das negociações por telefone e pressionou diretamente os negociadores a agir.

“A abordagem óbvia aqui é: vamos todos aplicar tarifas drásticas e mantê-las até que os chineses concordem em parar de comprar petróleo. Não há muitos outros lugares para onde o petróleo possa ir”, disse, segundo o relatório.

Um segundo funcionário dos EUA disse que o Governo está preparado para “espelhar” quaisquer tarifas impostas pela UE, sugerindo que Washington poderia aumentar as tarifas sobre as importações indianas e chinesas na mesma proporção.

A proposta destaca a crescente frustração dentro da Casa Branca, à medida que a Rússia intensifica a sua campanha de bombardeamentos aéreos em toda a Ucrânia.

Sem um caminho claro para um acordo de paz, Trump recorreu a ferramentas comerciais, argumentando que tarifas coordenadas poderiam cortar a linha de vida económica da Rússia, forçando a China e a Índia — dois dos maiores compradores de petróleo de Moscovo — a reduzir as compras.

A Índia aumentou drasticamente as importações de petróleo bruto russo desde a invasão de fevereiro de 2022, enquanto a China continua a ser o maior comprador global.