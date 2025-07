O Primeiro-Ministro canadiano, Mark Carney, afirmou que as negociações comerciais com os Estados Unidos foram retomadas depois de o Canadá ter anulado o seu plano de tributar as empresas tecnológicas norte-americanas.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse na sexta-feira que estava a suspender as negociações comerciais com o Canadá por causa dos seus planos de continuar com o imposto sobre as empresas tecnológicas, o que classificou como “um ataque direto e flagrante ao nosso país”.

O governo canadiano afirma que, “em antecipação” de um acordo comercial, “o Canadá irá revogar” o imposto sobre os serviços digitais.

O gabinete de Carney disse que Carney e Trump concordaram em retomar as negociações.

Trump, numa publicação nas suas redes sociais na sexta-feira passada, disse que o Canadá tinha acabado de informar os EUA que estava a manter o seu plano de impor o imposto sobre os serviços digitais, que se aplica às empresas canadianas e estrangeiras que interagem com utilizadores online no Canadá.

O imposto entraria em vigor na segunda-feira.