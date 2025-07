A administração Trump está a enviar cerca de 200 fuzileiros navais para o estado da Flórida para ajudar o Serviço de Imigração e Alfândegas dos EUA (ICE) nas suas operações de imigração, informou o Comando Norte dos EUA em comunicado.

“Aproximadamente 200 fuzileiros navais do Marine Wing Support Squadron 272, Marine Corps Air Station New River, Carolina do Norte, estão a realizar um deslocamento para a Flórida, para aumentar a missão de aplicação da imigração interna do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) com capacidades administrativas e logísticas essenciais em locais conforme indicado pelo ICE ”, disse o NORTHCOM em comunicado na quinta-feira.

“Estes fuzileiros são a primeira vaga de apoio do Comando Norte dos EUA (USNORTHCOM) a esta missão do ICE”.

O comunicado indicou que outros locais de apoio incluirão os estados de Louisiana e Texas. Acrescentou que as funções dos membros serão apenas administrativas e logísticas, e que não poderão ter contacto direto com indivíduos sob custódia do ICE.

Tumulto em Los Angeles

O anúncio foi feito semanas depois de as operações de controlo da imigração em Los Angeles, na Califórnia, se terem transformado num confronto violento entre agentes da ICE e manifestantes.

Após os confrontos iniciais, Trump anunciou o envio da Guarda Nacional e dos fuzileiros navais para a segunda maior cidade dos Estados Unidos, que realizaram detenções de civis, lançando a cidade num tumulto.

Tanto o Governador da Califórnia, Gavin Newsom, como a Presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, reagiram contra a utilização das forças armadas em LA e acusaram o Presidente de “militarização ilegal de Los Angeles”.

Mais tarde, Trump ordenou ao ICE que expandisse as rusgas de imigração a cidades controladas pelos democratas, sinalizando uma potencial repetição do tumulto em Los Angeles.