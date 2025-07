As equipas de salvamento do Texas correm contra o tempo para encontrar dezenas de pessoas desaparecidas, incluindo crianças, arrastadas pelas cheias que mataram pelo menos 82 pessoas, com os meteorologistas a alertarem para novos dilúvios.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que “provavelmente” visitaria o estado do sul na sexta-feira.

O Presidente afastou as preocupações de que os cortes abrangentes da sua administração na previsão meteorológica e nas agências federais relacionadas tivessem deixado os sistemas de alerta locais em pior situação.

Em vez disso, Trump descreveu as inundações repentinas como uma “catástrofe de 100 anos” que “ninguém esperava”.

Pelo menos 40 adultos e 28 crianças foram mortos no condado de Kerr, no centro do Texas, o mais atingido, disse o xerife Larry Leitha, enquanto pelo menos mais dez pessoas foram mortas por inundações em áreas próximas.

“O número de mortos poderá aumentar hoje”, advertiu o chefe da segurança pública do Texas, Freeman Martin, numa conferência de imprensa.

“Em todo o estado, em todas as áreas afectadas pelas inundações, há 41 desaparecidos”, disse o governador do Texas, Greg Abbott.

À medida que cresciam as perguntas sobre por que os avisos não chegaram mais cedo ou as pessoas não foram evacuadas mais cedo na área popular entre os campistas, Trump disse que a situação era uma “armadilha de Biden”.

“Essa não foi a nossa armadilha”, disse Trump aos jornalistas no domingo, acrescentando que “não" contrataria meteorologistas de volta quando questionado sobre cortes de pessoal e orçamento no Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

Questionado sobre se iria alterar os seus planos para eliminar gradualmente a Agência Federal de Gestão de Emergências, respondeu: “A FEMA é algo de que podemos falar mais tarde”.

Trump, que anteriormente tinha dito que a assistência em caso de catástrofe deveria ser administrada a nível estadual, assinou também uma grande declaração de catástrofe que libertou recursos para o Texas.

Meninas desaparecidas

No centro do Texas, cerca de 17 helicópteros juntaram-se à busca de pessoas desaparecidas, incluindo dez meninas e um conselheiro de um campo de férias cristão à beira-rio, onde cerca de 750 pessoas estavam alojadas quando ocorreu a catástrofe.

Numa aterradora demonstração do poder da natureza, as águas do rio Guadalupe, transportadas pela chuva, atingiram as copas das árvores e os telhados das cabanas do Camp Mystic, onde as meninas dormiam durante a noite de sexta-feira, arrastando algumas delas e deixando um cenário de devastação.

Cobertores, ursinhos de peluche e outros pertences do acampamento estavam cobertos de lama. As janelas das cabanas foram estilhaçadas, aparentemente pela força da água.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) alertou no domingo que as tempestades lentas ameaçam causar mais inundações repentinas no solo saturado do centro do Texas.

O Governador Abbott avisou que as chuvas fortes poderiam “conduzir a potenciais inundações repentinas” em Kerrville e nas zonas circundantes, tendo as autoridades advertido as pessoas para não se aproximarem do rio e dos seus riachos.

As inundações começaram no início do fim de semana do feriado de 4 de julho, com a chuva de meses a cair numa questão de horas, grande parte da qual durante a noite, enquanto as pessoas dormiam.

O Guadalupe subiu cerca de 8 metros - mais do que um edifício de dois andares - em apenas 45 minutos.