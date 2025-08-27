As fortes chuvas provocaram um deslizamento de terras numa famosa rota de peregrinação hindu na região de Jammu, na Caxemira administrada pela Índia, matando pelo menos 30 pessoas, informou a agência noticiosa ANI na quarta-feira, enquanto as inundações levaram a avisos oficiais para que as pessoas permaneçam em casa durante a noite.

Jammu faz parte do território indiano administrado pelo governo federal de Jammu e Caxemira, que também engloba a Caxemira administrada pela Índia.

As autoridades meteorológicas prevêem mais chuvas e trovoadas com rajadas de vento para a região montanhosa de Ladakh, enquanto que as chuvas fortes deverão afectar Jammu.

As autoridades estavam a lutar para restabelecer os serviços de telecomunicações, uma vez que as comunicações eram “quase inexistentes”, disse Omar Abdullah, o ministro-chefe de Jammu e Caxemira.

O deslizamento de terras ocorrido na terça-feira, perto do santuário hindu de Vaishno Devi, na rota dos peregrinos, matou pelo menos 30 pessoas, informou a ANI.

Foi a última catástrofe provocada pelas chuvas na região dos Himalaias, que já mataram 60 pessoas e 200 desapareceram em Kishtwar, na Caxemira indiana, na semana passada.

As autoridades também ordenaram o encerramento das instituições de ensino em Jammu, que, segundo as autoridades meteorológicas, foi inundada com 368 mm de chuva na terça-feira.