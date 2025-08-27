MUNDO
Chuvas fortes na Índia provocam inundações e matam 30 pessoas num deslizamento de terras
A devastação ocorre no meio de uma grande devastação causada pelas monções nos Himalaias, enquanto o Paquistão também enfrenta graves inundações no Punjab.
Inundação no templo em Jammu, Caxemira administrada pela Índia, após fortes chuvas que fizeram o rio Tawi transbordar em 26 de agosto de 2025. / Reuters
27 de agosto de 2025

As fortes chuvas provocaram um deslizamento de terras numa famosa rota de peregrinação hindu na região de Jammu, na Caxemira administrada pela Índia, matando pelo menos 30 pessoas, informou a agência noticiosa ANI na quarta-feira, enquanto as inundações levaram a avisos oficiais para que as pessoas permaneçam em casa durante a noite.

Jammu faz parte do território indiano administrado pelo governo federal de Jammu e Caxemira, que também engloba a Caxemira administrada pela Índia.

As autoridades meteorológicas prevêem mais chuvas e trovoadas com rajadas de vento para a região montanhosa de Ladakh, enquanto que as chuvas fortes deverão afectar Jammu.

As autoridades estavam a lutar para restabelecer os serviços de telecomunicações, uma vez que as comunicações eram “quase inexistentes”, disse Omar Abdullah, o ministro-chefe de Jammu e Caxemira.

O deslizamento de terras ocorrido na terça-feira, perto do santuário hindu de Vaishno Devi, na rota dos peregrinos, matou pelo menos 30 pessoas, informou a ANI.

Foi a última catástrofe provocada pelas chuvas na região dos Himalaias, que já mataram 60 pessoas e 200 desapareceram em Kishtwar, na Caxemira indiana, na semana passada.

As autoridades também ordenaram o encerramento das instituições de ensino em Jammu, que, segundo as autoridades meteorológicas, foi inundada com 368 mm de chuva na terça-feira.

Os rios Tawi, Chenab e Basantar transbordaram para além dos seus níveis de alerta, provocando inundações nas zonas baixas, disse aos jornalistas Rakesh Kumar, funcionário do distrito de Jammu.

Imagens televisivas mostraram veículos a cair num grande buraco após a queda de uma ponte no rio Tawi, enquanto algumas auto-estradas que ligam Jammu ao resto da Índia também ficaram danificadas.

O vizinho e arqui-inimigo da Índia, o Paquistão, também se debateu com as chuvas da monção nas últimas semanas.

RelacionadoTRT Global - Esperanças desvanecem para sobreviventes enquanto inundações massivas enterram aldeias paquistanesas

Na terça-feira, o Paquistão declarou que a sua província oriental de Punjab, que se estende por todo o território, enfrentava um risco “muito elevado a excecionalmente elevado” de inundações devido a uma combinação de chuvas fortes e à decisão da Índia de libertar as águas de duas barragens.

O número de deslocados na província ultrapassa agora os 150.000, incluindo cerca de 35.000 que partiram voluntariamente após os avisos de inundação desencadeados pelas fortes chuvas desde 14 de agosto, segundo as autoridades.

