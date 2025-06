Esta sexta-feira as companhias aéreas evitaram o espaço aéreo sobre Israel, Irão, Iraque e Jordânia, após Israel lançar ataques contra alvos no Irão, conforme mostrado pelos dados do Flightradar24. As transportadoras aéreas apressaram-se a desviar e cancelar voos a fim de garantir a segurança de passageiros e tripulações.

Os crescentes conflitos ao redor do mundo estão a tornar-se um fardo cada vez maior para as operações e o lucro das companhias aéreas, além de representarem uma preocupação crescente com a segurança.

Desde 2001, seis aeronaves comerciais foram abatidas de forma não intencional e três quase foram atingidas, de acordo com a consultoria de risco em aviação Osprey Flight Solutions.

Na sexta-feira, Israel afirmou que teve como alvo instalações nucleares iranianas, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares, no início do que descreveu como uma ofensiva em várias fases para impedir Teerão de construir uma arma atómica.

O aeroporto Ben Gurion de Telavive foi encerrado até novo aviso e as unidades de defesa aérea de Israel ficaram em alerta máximo para possíveis ataques de retaliação do Irão.

A transportadora aérea de bandeira israelita El Al Airlines declarou que tinha suspendido os voos de e para Israel.

O espaço aéreo iraniano foi encerrado até novo aviso, segundo os meios de comunicação social estatais e os avisos aos pilotos.

À medida que surgiam notícias de greves no Irão, vários voos comerciais de companhias aéreas, incluindo a Emirates do Dubai, a Lufthansa e a Air India, sobrevoavam o Irão.

A Air India, que sobrevoa o Irão para os seus voos na Europa e na América do Norte, informou que vários voos estavam a ser desviados ou devolvidos à sua origem, incluindo os de Nova Iorque, Vancouver, Chicago e Londres.

A Emirates e a Lufthansa não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

Relacionado TRT Global - Israel ataca “instalações nucleares e militares” do Irão, mata o chefe do exército e o chefe do IRGC

‘A situação ainda está em desenvolvimento’

O Iraque encerrou na sexta-feira o seu espaço aéreo e suspendeu todo o tráfego nos seus aeroportos, informaram os meios de comunicação social estatais iraquianos.

O leste do Iraque, perto da fronteira com o Irão, contém um dos corredores aéreos mais movimentados do mundo, com dezenas de voos a atravessar a Europa e o Golfo, muitos deles em rotas da Ásia para a Europa, em qualquer momento.

Os voos desviaram-se constantemente para a Ásia Central ou para a Arábia Saudita, de acordo com os dados de localização dos voos.

A Jordânia, que se situa entre Israel e o Iraque, fechou o seu espaço aéreo várias horas após o início da campanha israelita.

“A situação ainda está a evoluir - os operadores devem usar um elevado grau de precaução na região neste momento”, de acordo com o Safe Airspace, uma página gerida pelo OPSGROUP, uma organização que partilha informações sobre riscos de voo.

Vários voos que deveriam aterrar no Dubai foram desviados na madrugada de sexta-feira. Um voo da Emirates de Manchester para o Dubai foi desviado para Istambul e um voo da Flydubai de Belgrado foi desviado para Yerevan, na Arménia.

A transportadora Flydubai informou que tinha suspendido os voos para Amã, Beirute, Damasco, Irão e Israel e que uma série de outros voos tinham sido cancelados, desviados ou devolvidos aos aeroportos de partida.

A Qatar Airways cancelou os seus dois voos regulares para Damasco na sexta-feira, segundo dados do Flightradar24.

O conflito israelo-palestiniano no Médio Oriente, desde outubro de 2023, levou a que a aviação comercial partilhasse os céus com barragens de drones e mísseis de curta duração nas principais rotas de voo - alguns dos quais, alegadamente, estavam suficientemente próximos para serem vistos por pilotos e passageiros.

No ano passado, o espaço aéreo do Médio Oriente foi atravessado diariamente por 1400 voos de e para a Europa, segundo dados do Eurocontrol.

No ano passado, os aviões foram abatidos por armamento no Cazaquistão e no Sudão. Estes incidentes seguiram-se ao abate do voo MH17 da Malaysia Airlines sobre o leste da Ucrânia, em 2014, e do voo PS752 da Ukraine International Airlines, em rota de Teerão, em 2020.