Um dos cinco juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) que julgam o ex-presidente Jair Bolsonaro surpreendeu ao votar pela sua absolvição, criando uma divisão no julgamento em curso sobre a alegada tentativa de golpe de 2022.

O voto surge um dia depois de dois juízes terem votado pela condenação do ex-líder.

Assim, os resultados agora mostram dois votos pela condenação (Alexandre de Moraes e Flávio Dino) e um pela absolvição (Luiz Fux). Faltam os votos de dois juízes.

Uma maioria simples de três votos é suficiente para uma condenação.

O julgamento pretende determinar se Bolsonaro orquestrou um plano para se manter ilegalmente no poder após a sua derrota eleitoral em 2022, em que venceu o atual Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.