Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 30 outras ficaram feridas depois de a Rússia ter lançado ataques noturnos em várias regiões da Ucrânia, informaram esta manhã as autoridades regionais.

De acordo com os Serviços de Emergência do Estado da Ucrânia, duas das vítimas mortais ocorreram na região oriental de Sumy, enquanto outra pessoa morreu na região sul de Odesa. Uma quarta vítima, um homem, foi dada como morta na região sul de Kherson, confirmaram fontes do governo local.

Os ataques deixaram mais de 30 feridos, tendo a maioria dos feridos sido registada nas regiões orientais de Kharkiv e Dnipropetrovsk.

Na capital, Kiev, os drones russos atingiram vários edifícios, embora não se tenham registado vítimas mortais, anunciou o presidente da Câmara de Kiev no Telegram.

Alegações da Rússia sobre intercepções de drones

O Ministério da Defesa da Rússia declarou ter interceptado e destruído 91 drones ucranianos durante a noite. Oito destes drones foram abatidos na região de Moscovo, enquanto a maioria foi interceptada em zonas fronteiriças com a Ucrânia.

A mais recente onda de ataques ocorre poucos dias depois de a Rússia ter lançado a sua maior ofensiva com drones e mísseis contra a Ucrânia desde o início da invasão, em fevereiro de 2022. Na sexta-feira, as forças russas enviaram 530 drones e cerca de uma dúzia de mísseis contra Kiev, um ataque que matou pelo menos duas pessoas.

As tensões entre os dois países continuam a aumentar, com ambos os lados a envolverem-se em campanhas aéreas cada vez mais agressivas.