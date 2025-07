Um ataque com um drone russo na região de Odessa, no sul da Ucrânia, matou duas pessoas e feriu 14, incluindo crianças, segundo as autoridades locais.

Moscovo intensificou os ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia.

“As equipas de resgate retiraram dos escombros os corpos de duas pessoas que morreram na sequência de um ataque hostil de um drone a um edifício residencial”, declarou o governador de Odessa, Oleg Kiper, no Telegram.

O ataque noturno feriu 14 pessoas, acrescentou Kiper, “três das quais crianças”.

Controlo de Chervona Zirka

Separadamente, as autoridades da região de Kherson, no sul da Ucrânia, disseram que uma pessoa foi morta e três outras ficaram feridas em ataques russos no último dia.

“As tropas russas atacaram infra-estruturas críticas e sociais e áreas residenciais na região”, disse o governador de Kherson, Oleksandr Prokudin, no Telegram.

A Rússia afirma ter tomado o controlo da povoação de Chervona Zirka no leste da Ucrânia

As forças russas tomaram o controlo da povoação de Chervona Zirka na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, segundo o Ministério da Defesa da Rússia.

Nas conversações de paz, a Rússia exigiu que a Ucrânia cedesse ainda mais terras e renunciasse ao apoio militar ocidental como condição prévia para a paz, condições que Kiev diz serem inaceitáveis.