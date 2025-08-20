A Austrália respondeu ao Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, depois de ele ter chamado o Primeiro-Ministro da Austrália, Anthony Albanese, de “político fraco que traiu Israel”, na mais recente escalada de tensões entre os dois países.

O Ministro do Interior, Tony Burke, disse que a explosão mostrou que Netanyahu era um “líder frustrado que ataca”.

“A força não se mede pelo número de pessoas que se pode explodir ou pelo número de crianças que se pode deixar com fome”, disse Burke à ABC.

“O que temos visto com algumas das ações que estão a tomar é um isolamento contínuo de Israel do mundo, e isso também não é do interesse deles.”

As declarações foram feitas depois de Canberra ter anunciado na semana passada que reconheceria a soberania palestiniana, juntando-se à França, ao Canadá e ao Reino Unido.

Netanyahu reagiu furiosamente, acusando Albanese de “abandonar os judeus da Austrália”.

As relações entre os dois países deterioraram-se acentuadamente nos últimos dias.

Revogação de vistos