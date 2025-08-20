GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
Austrália critica Netanyahu pelos comentários sobre líder "fraco"
Camberra defende o reconhecimento da Palestina depois de o Primeiro-Ministro de Israel ter acusado Albanese de traição.
Austrália critica Netanyahu pelos comentários sobre líder "fraco"
Canberra defende o reconhecimento da Palestina após Primeiro-Ministro de Israel acusar Albanese de traição. / Reuters
20 de agosto de 2025

A Austrália respondeu ao Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, depois de ele ter chamado o Primeiro-Ministro da Austrália, Anthony Albanese, de “político fraco que traiu Israel”, na mais recente escalada de tensões entre os dois países.

O Ministro do Interior, Tony Burke, disse que a explosão mostrou que Netanyahu era um “líder frustrado que ataca”.

“A força não se mede pelo número de pessoas que se pode explodir ou pelo número de crianças que se pode deixar com fome”, disse Burke à ABC.

“O que temos visto com algumas das ações que estão a tomar é um isolamento contínuo de Israel do mundo, e isso também não é do interesse deles.”

As declarações foram feitas depois de Canberra ter anunciado na semana passada que reconheceria a soberania palestiniana, juntando-se à França, ao Canadá e ao Reino Unido.

RelacionadoTRT Global - Albanese: Austrália reconhecerá a Palestina na Assembleia Geral da ONU em setembro

Netanyahu reagiu furiosamente, acusando Albanese de “abandonar os judeus da Austrália”.

As relações entre os dois países deterioraram-se acentuadamente nos últimos dias.

Revogação de vistos

Recomendado

Na segunda-feira, a Austrália cancelou o visto do político israelita de extrema-direita Simcha Rothman, alegando que a sua visita planeada iria “espalhar divisão”.

Israel respondeu na terça-feira revogando os vistos dos diplomatas australianos na Autoridade Palestiniana.

RelacionadoTRT Global - Austrália considera "injusta" a decisão de Israel de cancelar os vistos dos seus representantes

A publicação de Netanyahu no X, já tarde da noite, veio agravar a tensão: “A história vai lembrar Albanese pelo que ele é: um político fraco que traiu Israel e abandonou os judeus da Austrália”.

A Austrália é vista há muito tempo como uma amiga próxima de Israel, com Melbourne a ser outrora o lar da maior comunidade per capita de sobreviventes do Holocausto fora de Israel.

Mas o genocídio em Gaza remodelou as relações.

O Primeiro-Ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, disse na semana passada que Netanyahu “perdeu o rumo”, à medida que Israel se encontra cada vez mais isolado internacionalmente.

A Nova Zelândia também disse que considera reconhecer a Palestina.

As relações entre a Austrália e Israel já estavam tensas devido a uma onda de ataques antissemitas em Sydney e Melbourne no final do ano passado.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us