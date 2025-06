O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intensificou os esforços diplomáticos para desanuviar a escalada do conflito israelo-iraniano, mantendo telefonemas na segunda-feira com o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Erdogan reiterou a disponibilidade da Türkiye para ajudar a desanuviar as tensões, alertou para os perigos de uma guerra regional mais alargada e instou todas as partes a regressarem ao diálogo e à diplomacia.

Na sua conversa telefónica com o seu homólogo iraniano Masoud Pezeshkian, Erdogan discutiu a escalada das tensões entre Israel e o Irão. Segundo a Direção das Comunicações da Türkiye, Erdogan disse que a Türkiye está pronta para desempenhar um papel de facilitador para ajudar a diminuir a escalada do conflito e apoiar um retorno às negociações nucleares.

O líder turco referiu que tem estado em contacto com vários líderes no meio do conflito em curso. Erdogan sublinhou igualmente a importância que Ancara atribui à preservação da paz e da estabilidade na região.

Relacionado TRT Global - Irão adverte israelitas para abandonarem o país, poderá deixar de ser “habitável” nos próximos dias

Conversa telefónica com Putin

Erdogan manteve também uma conversa telefónica com Putin para discutir a escalada do conflito entre Israel e o Irão e questões regionais mais vastas.

O Presidente turco advertiu que o ciclo de violência desencadeado pelos ataques de Israel ao Irão ameaça a segurança de toda a região e criticou o desrespeito de Israel pelo direito internacional, descrevendo-o como uma clara ameaça à ordem mundial.

Erdogan salientou a necessidade urgente de diplomacia, sublinhando que a região não pode suportar outra guerra.

Destacando os esforços diplomáticos activos da Türkiye, o líder turco sublinhou que a resolução das questões com o Irão exige o diálogo e instou todas as partes a regressarem rapidamente à mesa das negociações.

Erdogan advertiu também contra a possibilidade de os recentes ataques desviarem a atenção da atual crise humanitária em Gaza, avisando que Israel pode tentar criar situações irreversíveis no terreno.

O Presidente Putin fez eco das preocupações de Erdogan, manifestando o seu acordo quanto à necessidade de um cessar-fogo imediato e de criar espaço para soluções diplomáticas.

Tensões crescentes na região

A tensão regional aumentou desde sexta-feira, depois de Israel ter lançado ataques aéreos coordenados em vários locais do Irão, incluindo instalações militares e nucleares, o que levou Teerão a lançar ataques de retaliação.

As autoridades israelitas afirmaram que pelo menos 24 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas em ataques com mísseis iranianos desde sexta-feira.

O Irão, por seu lado, afirmou que pelo menos 224 pessoas foram mortas e mais de 1000 outras ficaram feridas no ataque israelita.