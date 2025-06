As forças armadas iranianas apelaram aos israelitas para que abandonem o seu país, avisando que este poderá não ser “habitável” nos próximos dias, informou a agência noticiosa estatal IRNA, numa altura em que prosseguem os confrontos militares entre os dois rivais regionais.

"Avisos para vós nos próximos dias: Abandonem os territórios ocupados, porque, certamente, não serão habitáveis no futuro!" Reza Sayyad, porta-voz das forças armadas, declarou no domingo, após o início de uma nova vaga de ataques de retaliação iraniana contra Israel.

Reza Sayyad advertiu que “abrigar-se no subsolo não trará segurança para os israelitas”.

“Por isso, gostaríamos de sublinhar: não deixem que o regime criminoso vos use como escudos humanos”, disse Sayyad.

Irão alerta os EUA e o Ocidente para não se envolverem

Por outro lado, Mohsen Rezaei, um comandante sénior do IRGC, que é também membro do Conselho de Expediente do Irão, afirmou: “Podemos chegar a um ponto em que tomaremos medidas importantes que desestabilizarão toda a região”.

Rezaei disse: “As pessoas sensatas nos EUA e na Europa devem agir rapidamente para tirar os seus países desta guerra; caso contrário, não podemos ficar parados e assistir ao seu envolvimento sem responder”.

Na sexta-feira, Israel lançou ataques aéreos não provocados contra vários locais no Irão, incluindo instalações militares e nucleares.

O ataque não provocado de Telavive desencadeou o conflito, levando o Irão a realizar ataques de retaliação contra Israel.

Os ataques e contra-ataques têm continuado desde então.