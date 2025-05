Uma equipa arqueológica conjunta egípcia-americana da Universidade da Pensilvânia descobriu um túmulo real do Segundo Período Intermediário na necrópole de Jebel Anubis em Abydos, no sul do Egito, informou o Ministério do Turismo e das Antiguidades do Egito no domingo.

Outra equipa arqueológica do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito descobriu também uma oficina de cerâmica da época romana na aldeia vizinha de Banaweet, na província de Sohag, segundo um comunicado do ministério.

“A descoberta do túmulo real em Abydos fornece novas provas científicas sobre o desenvolvimento dos enterros reais na necrópole de Jebel Anubis”, diz o comunicado, acrescentando: “Estes túmulos datam de entre 1700 e 1600 a.C.”.

No que se refere à oficina de cerâmica de Banaweet, o ministério salientou que se tratava de um dos maiores centros de produção de cerâmica e vidro da região em tempos antigos.

Sublinhou ainda que estas descobertas não só contribuem para promover a diversidade turística do Egito e mostrar a sua civilização antiga ao mundo, como também fornecem informações valiosas aos investigadores.