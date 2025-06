O Presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão manter conversações com o Irão sobre o seu programa nuclear na próxima semana, após um conflito de 12 dias com Israel que atraiu os EUA e deixou centenas de mortos e feridos.

Em declarações aos jornalistas na quarta-feira, Trump afirmou que os recentes ataques aéreos dos EUA levaram à “obliteração total” das capacidades nucleares do Irão, fazendo o programa recuar “décadas”.

Acrescentou ainda que o cessar-fogo que anunciou no início da semana estava a “correr muito bem”.

No entanto, uma fuga de informação dos serviços secretos dos EUA, vista pelos meios de comunicação social americanos, sugere que os ataques podem ter atrasado os esforços nucleares do Irão em apenas alguns meses.

Os Estados Unidos juntaram-se aos combates em apoio a Israel, tendo como alvo três instalações nucleares no Irão.

Duas delas foram atingidas por bombas de fragmentação, enquanto a terceira foi atingida por um míssil guiado disparado de um submarino norte-americano.

“Eles não vão construir bombas durante muito tempo”, disse Trump, acrescentando que as conversações com o Irão eram esperadas “na próxima semana”.

E acrescentou: “Podemos assinar um acordo. Não sei”.

O Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, afirmou que o seu governo está aberto a conversações, mas que continuará a “fazer valer os seus direitos legítimos” de desenvolver energia nuclear para fins pacíficos.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmaeil Baqaei, afirmou que algumas instalações nucleares tinham sido “gravemente danificadas”.

Mas a Agência dos Serviços Secretos da Defesa dos EUA, num relatório citado pelos meios de comunicação social americanos, afirmou que os ataques americanos não destruíram as centrifugadoras do Irão nem as suas reservas de urânio enriquecido.

Em vez disso, algumas entradas de instalações foram seladas sem eliminar as estruturas subterrâneas.

Os chefes dos serviços secretos de Trump também reagiram na quarta-feira.

O diretor da CIA, John Radcliffe, disse num comunicado que novas informações de uma fonte “historicamente fiável” indicavam que “várias instalações nucleares iranianas importantes foram destruídas e teriam de ser reconstruídas ao longo dos anos”.

Trump também disse na quarta-feira que os EUA não desistiram da sua pressão máxima sobre o Irão - incluindo restrições à venda de petróleo iraniano - mas sinalizou um potencial abrandamento na aplicação da lei para ajudar o país a reconstruir-se.

“Vão precisar de dinheiro para voltar a pôr o país em forma. Queremos que isso aconteça”, disse Trump durante uma conferência de imprensa na Cimeira da NATO, quando questionado sobre a possibilidade de aliviar as sanções petrolíferas impostas ao Irão.

EUA rejeitam relatos de que o Irão tenha transferido urânio

Na quarta-feira, a Casa Branca também rejeitou relatos de que o Irão tenha transferido urânio enriquecido antes dos ataques aéreos dos EUA.

“Posso dizer-vos que os Estados Unidos não tinham qualquer indicação de que o urânio enriquecido tivesse sido deslocado antes dos ataques, como também vi notícias falsas”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, à Fox News.

“Quanto ao que está no terreno neste momento, está enterrado sob quilómetros e quilómetros de escombros devido ao sucesso dos ataques de sábado à noite”, disse.

Alguns meios de comunicação social norte-americanos referiram a preocupação de que cerca de 400 quilogramas de urânio enriquecido possam ter sido deslocados antes dos ataques - possivelmente escondidos noutro local do país.

A quantidade de urânio foi comunicada pela Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), organismo de vigilância nuclear da ONU, com o qual o Irão está a considerar cortar a cooperação após os ataques israelitas e norte-americanos ao seu programa nuclear.

“A AIEA perdeu a visibilidade deste material no momento em que as hostilidades começaram”, disse o chefe da agência, Rafael Grossi, à televisão France 2. Mas acrescentou: "Não quero dar a impressão de que se perdeu ou foi escondido".

O conflito de 12 dias entre o Irão e Israel foi o mais intenso confronto entre as duas partes até à data.

A agressão israelita atingiu alvos nucleares e militares, bem como zonas civis, matando centenas de pessoas, incluindo cientistas e altos funcionários militares, segundo o Ministério da Saúde do Irão.

O Ministério da Saúde do Irão declarou que pelo menos 627 pessoas foram mortas, a maioria das quais eram civis.

Os ataques com mísseis e drones do Irão causaram a morte de 28 pessoas em Israel, destruindo dezenas de edifícios e causando prejuízos de milhares de milhões a Telavive.