O Irão prometeu uma ação recíproca depois de a Austrália ter expulsado o seu embaixador devido a acusações de que Teerão estaria por trás de ataques incendiários antissemitas em Sydney e Melbourne.

“A acusação que foi feita é totalmente rejeitada”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmaeil Baqaei, durante uma conferência de imprensa semanal na terça-feira, acrescentando que “qualquer ação inadequada e injustificada a nível diplomático terá uma reação recíproca”.

O Primeiro-Ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse anteriormente que o Irão estava por trás do incêndio de um café kosher no subúrbio de Bondi, em Sydney, em outubro de 2024, e dirigiu um grande ataque incendiário à sinagoga Adass Israel, em Melbourne, em dezembro do mesmo ano.

Não foram registados feridos nos dois ataques.

A Austrália declarou o embaixador iraniano Ahmad Sadeghi “persona non grata” e ordenou que ele e outros três funcionários deixassem o país em sete dias.

Também retirou o seu próprio embaixador no Irão e suspendeu as operações da sua embaixada em Teerão, inaugurada em 1968.

Baqaei disse que as medidas parecem ter sido “influenciadas por desenvolvimentos internos” na Austrália, incluindo os recentes protestos contra a guerra de Israel em Gaza.