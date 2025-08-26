POLÍTICA
Irão promete medidas recíprocas após a Austrália expulsar o seu embaixador
"Qualquer ação inapropriada e injustificada a nível diplomático terá uma reação recíproca", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmaeil Baqaei.
Austrália declarou o embaixador iraniano Ahmad Sadeghi "persona non grata". / AFP
26 de agosto de 2025

O Irão prometeu uma ação recíproca depois de a Austrália ter expulsado o seu embaixador devido a acusações de que Teerão estaria por trás de ataques incendiários antissemitas em Sydney e Melbourne.

“A acusação que foi feita é totalmente rejeitada”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmaeil Baqaei, durante uma conferência de imprensa semanal na terça-feira, acrescentando que “qualquer ação inadequada e injustificada a nível diplomático terá uma reação recíproca”.

O Primeiro-Ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse anteriormente que o Irão estava por trás do incêndio de um café kosher no subúrbio de Bondi, em Sydney, em outubro de 2024, e dirigiu um grande ataque incendiário à sinagoga Adass Israel, em Melbourne, em dezembro do mesmo ano.

Não foram registados feridos nos dois ataques.

A Austrália declarou o embaixador iraniano Ahmad Sadeghi “persona non grata” e ordenou que ele e outros três funcionários deixassem o país em sete dias.

Também retirou o seu próprio embaixador no Irão e suspendeu as operações da sua embaixada em Teerão, inaugurada em 1968.

Baqaei disse que as medidas parecem ter sido “influenciadas por desenvolvimentos internos” na Austrália, incluindo os recentes protestos contra a guerra de Israel em Gaza.

“Parece que esta ação foi tomada para compensar as críticas limitadas que o lado australiano dirigiu ao regime sionista (Israel)”, acrescentou.

Anteriormente, as relações entre Israel e a Austrália deterioraram-se depois de o Governo de centro-esquerda de Canberra, liderado pelo Primeiro-Ministro Anthony Albanese, ter anunciado, a 11 de agosto, o reconhecimento do Estado palestiniano.

O Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, criticou Albanese, afirmando que o legado do Primeiro-Ministro australiano ficou irrevogavelmente manchado pela sua “fraqueza” em relação ao Hamas.

Numa entrevista à Sky News Australia, Netanyahu disse que o histórico de Albanese ficaria “para sempre manchado” por sua decisão de reconhecer o Estado palestiniano.

