O Irão prometeu uma ação recíproca depois de a Austrália ter expulsado o seu embaixador devido a acusações de que Teerão estaria por trás de ataques incendiários antissemitas em Sydney e Melbourne.
“A acusação que foi feita é totalmente rejeitada”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmaeil Baqaei, durante uma conferência de imprensa semanal na terça-feira, acrescentando que “qualquer ação inadequada e injustificada a nível diplomático terá uma reação recíproca”.
O Primeiro-Ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse anteriormente que o Irão estava por trás do incêndio de um café kosher no subúrbio de Bondi, em Sydney, em outubro de 2024, e dirigiu um grande ataque incendiário à sinagoga Adass Israel, em Melbourne, em dezembro do mesmo ano.
Não foram registados feridos nos dois ataques.
A Austrália declarou o embaixador iraniano Ahmad Sadeghi “persona non grata” e ordenou que ele e outros três funcionários deixassem o país em sete dias.
Também retirou o seu próprio embaixador no Irão e suspendeu as operações da sua embaixada em Teerão, inaugurada em 1968.
Baqaei disse que as medidas parecem ter sido “influenciadas por desenvolvimentos internos” na Austrália, incluindo os recentes protestos contra a guerra de Israel em Gaza.
“Parece que esta ação foi tomada para compensar as críticas limitadas que o lado australiano dirigiu ao regime sionista (Israel)”, acrescentou.
Anteriormente, as relações entre Israel e a Austrália deterioraram-se depois de o Governo de centro-esquerda de Canberra, liderado pelo Primeiro-Ministro Anthony Albanese, ter anunciado, a 11 de agosto, o reconhecimento do Estado palestiniano.
O Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, criticou Albanese, afirmando que o legado do Primeiro-Ministro australiano ficou irrevogavelmente manchado pela sua “fraqueza” em relação ao Hamas.
Numa entrevista à Sky News Australia, Netanyahu disse que o histórico de Albanese ficaria “para sempre manchado” por sua decisão de reconhecer o Estado palestiniano.