O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenou veementemente os ataques aéreos de Israel contra o Irão, considerando-os uma escalada perigosa que ameaça a estabilidade regional e mundial.

Numa declaração publicada na sua conta oficial no X na sexta-feira, Erdogan disse: “Israel levou a sua estratégia de afogar a nossa região - especialmente Gaza - em sangue, lágrimas e instabilidade a um nível muito perigoso esta manhã”.

Erdogan descreveu os ataques contra o vizinho Irão como “uma provocação clara que ignora o direito internacional”, referindo que ocorrem num momento crítico em que as negociações nucleares se intensificam e em que a pressão internacional aumenta devido às acções de Israel em Gaza.

“Estes ataques revelam a mentalidade sem lei do governo de Netanyahu”, disse Erdogan, alertando que as “acções imprudentes e agressivas” de Israel estão a empurrar a região e o mundo para o desastre.

‘Condenamos veementemente os ataques hediondos contra nosso vizinho Irão’

Apelando à comunidade internacional para que atue, Erdogan declarou "A comunidade mundial deve pôr termo ao comportamento desonesto de Israel, que ameaça a estabilidade regional e mundial. Os ataques lançados por Netanyahu e pela sua rede de massacres, que estão a incendiar a região, devem ser imediatamente travados".

Erdogan reiterou a posição da Türkiye contra uma nova escalada no Médio Oriente: “Mais uma vez, declaramos que não queremos ver mais derramamento de sangue, destruição e conflitos no Médio Oriente”.

Erdogan concluiu manifestando a sua solidariedade para com o Irão: “Enquanto Türkiye, condenamos veementemente os hediondos ataques ao nosso vizinho Irão, apresentamos as nossas condolências ao povo amigo e fraterno do Irão, desejamos a misericórdia de Deus para aqueles que perderam a vida e uma rápida recuperação para os feridos.”