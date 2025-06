O Ministério dos Negócios Estrangeiros turco emitiu uma forte condenação em resposta aos recentes ataques de Israel contra o Irão, descrevendo os ataques como uma violação do direito internacional e uma grave provocação que ameaça a estabilidade regional e mundial.

"Condenamos veementemente os ataques de Israel contra o Irão, que violam o direito internacional", disse o ministério numa declaração na sexta-feira.

"Esta é uma provocação que serve a política de desestabilização estratégica de Israel na região."

Ancara alertou que o momento dos ataques demonstra a falta de interesse do governo israelita pela diplomacia.

"O momento dos ataques mostra que o governo Netanyahu não está disposto a resolver qualquer questão através da diplomacia e está disposto a arriscar a estabilidade regional e a paz mundial pelos seus interesses", afirmou a declaração.

O ministério instou Israel a cessar imediatamente as suas ações militares.

"Israel deve cessar imediatamente as suas ações agressivas, que poderão levar a mais conflitos", afirma a declaração, reiterando a posição da Türkiye contra mais derramamento de sangue na região.

"Reiteramos que não queremos ver mais derramamento de sangue e destruição no Médio Oriente", acrescentou o ministério, apelando à comunidade internacional para agir.

"Apelamos à comunidade internacional a tomar medidas urgentes para prevenir a propagação da guerra."

Ilícito e provocativo: Vice-Presidente Yilmaz

O Vice-Presidente da Türkiye, Cevdet Yilmaz, também condenou os ataques israelitas, descrevendo-os como "ilícitos e provocativos".

Numa declaração partilhada na sua conta do X, Yilmaz disse que: "Ao atacar o Irão, Israel acrescentou mais um ato ilícito e provocativo ao seu historial. Condenamos veementemente a agressão da administração de Netanyahu, que carece de qualquer justificação legítima e visa desestabilizar a região. Apresentamos as nossas condolências ao Irão pelas vidas perdidas."

"Numa altura em que a pressão internacional está a aumentar contra as políticas genocidas de Israel em Gaza e as negociações nucleares com o Irão estão em curso, este ataque reflete numa posição bárbara que desrespeita os valores humanitários e a diplomacia", acrescentou.

Yilmaz apelou à comunidade internacional para adotar uma posição mais firme: "Todas as instituições internacionais e países relevantes devem adotar uma posição muito mais forte contra as ações de Israel que ameaçam os valores humanitários, o direito internacional e a estabilidade regional."

Altun: A Türkiye continuará a trabalhar pela paz

O Diretor das Comunicações da Presidência da Türkiye, Fahrettin Altun, condenou veementemente o ataque israelita numa declaração partilhada na sua conta X, apresentando condolências ao povo e Estado iraniano.

"Condenamos veementemente o ataque levado a cabo na noite passada por Israel contra o Irão e apresentamos as nossas condolências ao povo e o governo iraniano", disse Altun na sexta-feira.

Alertando que o ataque expôs mais uma vez a ameaça que a administração de Netanyahu representa tanto para a paz regional como mundial.

"Este ataque mostrou mais uma vez à comunidade internacional o quão perigosa se tornou a administração genocida de Netanyahu para a estabilidade regional e mundial."

Altun criticou a inação da comunidade internacional desde o início do ataque brutal de Israel a Gaza, dizendo o seguinte: "O silêncio da comunidade internacional permitiu que esta violência se espalhasse, incendiando toda a região e ameaçando a paz mundial."

Altun acrescentou que os avisos feitos pelo Presidente Recep Tayyip Erdogan sobre a agressão de Israel provaram ser justificados.

Altun sublinhou que o ataque de Israel deve agora ser avaliado através de múltiplas perspetivas - desde a segurança energética e a economia mundial até ao direito internacional e diplomacia.

"A comunidade internacional deve finalmente agir em defesa da paz regional e mundial e tomar uma posição clara contra a agressão ilimitada e imprudente de Israel", declarou.

"A Türkiye continuará a trabalhar pela paz na região e no mundo, opondo-se às ações ilegais de Israel e a apoiar todos os esforços nesse sentido".

'A agressão israelita é uma ameaça para o mundo inteiro'

Entretanto, o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AK) da Türkiye disse que o ataque noturno de Israel contra o Irão não pode ter "nenhuma legitimidade ou justificação."

"Esta é uma agressão bárbara", descreveu o porta-voz do partido, Ömer Çelik, no X na sexta-feira.

Com este ataque, Israel acrescentou "aos seus ataques selvagens e bárbaros que incendeiam toda a região", disse o Çelik, condenando nos termos mais veementes o ataque "ilícito".

O mundo inteiro deve dar atenção aos avisos do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan sobre as consequências das ações genocidas do governo do Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu, implorou o porta-voz do partido.

Cientistas nucleares foram mortos

Num contexto de crescente pressão internacional contra a campanha genocida de Israel em Gaza, Israel lançou mais uma vez um novo ataque para desviar a atenção do seu genocídio, disse Çelik.

A realização deste ataque por Israel enquanto decorrem as negociações entre os EUA e o Irão "demonstrou mais uma vez que Israel é hostil a todos os esforços diplomáticos".

"A agressão israelita é uma ameaça para o mundo inteiro", acrescentou Çelik, apelando à comunidade internacional para tomar medidas concretas conjuntas contra ela.

Israel lançou uma operação militar abrangente contra o Irão na madrugada de sexta-feira, com 200 aviões a visarem o seu programa nuclear e capacidades de mísseis de longo alcance. Altos funcionários militares e cientistas nucleares foram mortos no ataque.