Pelo menos 17 soldados foram mortos no norte da Nigéria quando homens armados invadiram três bases do exército, segundo fontes de segurança e uma autoridade local, no mais recente ataque numa região assolada pela violência.

Homens armados que operam no noroeste, conhecidos localmente como bandidos, dedicam-se normalmente a raptos com pedido de resgate e têm como alvo as forças de segurança.

O exército nigeriano confirmou os ataques na terça-feira, mas não forneceu pormenores.

“Infelizmente, alguns valentes guerreiros pagaram o preço máximo nas batalhas que duraram um dia inteiro, enquanto quatro soldados feridos em combate estão actualmente a receber tratamento para os seus ferimentos de bala”, afirmou o exército num comunicado.

Duas fontes de segurança afirmaram que os homens armados lançaram ataques surpresa às bases operacionais avançadas do exército nas áreas de Kwanar Dutse Mariga e Boka, no Estado do Níger, e a outra base no vizinho Estado de Kaduna, combatendo as tropas durante várias horas.

Insegurança crescente na Nigéria

Segundo as fontes e Abbas Kasuwar Garba, presidente do distrito de Mariga, as 17 vítimas mortais encontravam-se na base de Kwanar Dutse, em Mariga.

“Foi uma emboscada. Eles (homens armados) vieram do nada e usaram munições pesadas para atacar”, disse um oficial do exército baseado no Níger.

O exército nigeriano afirmou ter lançado contra-ataques, matando vários homens armados.

A insegurança tem sobrecarregado as forças armadas da Nigéria, que se confrontam com bandos armados, além do Boko Haram e de um grupo afiliado à rede terrorista Daesh no nordeste do país.

O Estado do Níger tem sido palco de emboscadas contra militares, pois sabe-se que os terroristas do Boko Haram operam no local.