Pelo menos 54 palestinianos foram mortos e dezenas ficaram feridos em novos ataques israelitas em Gaza, segundo fontes médicas.

Uma fonte médica afirmou que 16 pessoas morreram num bombardeamento israelita a uma escola transformada em abrigo no bairro de Al-Tuffah, na Cidade de Gaza, nesta quarta-feira.

Várias pessoas ainda estão presas sob os escombros, segundo a mesma fonte.

O ataque de quarta-feira ocorreu um dia depois de pelo menos 33 pessoas serem mortas e outras 73 ficarem feridas num ataque israelita a uma escola no campo de refugiados de Bureij, no centro de Gaza.

De acordo com dados divulgados pelo departamento de comunicação social do governo de Gaza, pelo menos 234 abrigos e centros para deslocados foram alvos do exército israelita desde o início da guerra em outubro de 2023.

Pelo menos 22 pessoas morreram num outro ataque a um mercado lotado na Rua Al-Wahda, na Cidade de Gaza, informou outra fonte médica.

A fonte afirmou que várias crianças e um jornalista estavam entre as vítimas.

Segundo um repórter da Anadolu, a área atingida inclui muitas lojas e bancas, e o ataque ocorreu quando o mercado estava cheio de pessoas.

Oito pessoas, incluindo uma criança, também morreram num outro ataque que teve como alvo uma casa na cidade de Khan Younis, no sul, informou uma fonte médica à Anadolu.

Na parte leste da mesma cidade, um palestiniano e a sua esposa perderam a vida após as forças israelitas bombardearem a sua casa na cidade de Bani Suhaila, segundo a mesma fonte.

O exército israelita matou mais três palestinianos, incluindo uma criança, no campo de refugiados de Munasira, no leste de Deir al Balah, no centro de Gaza, informaram médicos.

Outras três pessoas foram mortas e várias ficaram feridas num ataque aéreo israelita a uma casa no bairro de Tel al-Zaatar, no campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza.

De acordo com testemunhas, o exército israelita realizou demolições de casas no campo de refugiados de Nuseirat, no enclave central.

O exército israelita lançou uma ofensiva militar brutal em Gaza, matando mais de 52.600 pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde 7 de outubro de 2023.

O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão em novembro passado contra o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um processo por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça devido à sua guerra no enclave.