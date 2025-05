Os cardeais católicos romanos iniciarão na quarta-feira a tarefa de eleger um novo papa, isolando-se do mundo até escolherem o homem que esperam que possa unir uma Igreja global diversificada, mas dividida.

Num processo que remonta aos tempos medievais, os cardeais entrarão na Capela Sistina do Vaticano, depois de uma missa pública na Basílica de São Pedro, e iniciarão o seu conclave secreto para um sucessor do Papa Francisco, que morreu no mês passado.

TRT Global - Papa Francisco morre após doença prolongada O primeiro Papa latino-americano morreu aos 88 anos após 12 anos de liderança marcada por esforços de mudança e problemas de saúde. 🔗

Há séculos que nenhum papa é eleito no primeiro dia de um conclave, pelo que a votação poderá prolongar-se por vários dias até que um dos cardeais da Igreja, de chapéu vermelho, obtenha a maioria de dois terços necessária para se tornar o 267º pontífice.

Na quarta-feira, haverá apenas uma votação. A partir daí, os cardeais podem votar até quatro vezes por dia. O fumo negro que sai de uma chaminé no telhado da capela marcará uma votação inconclusiva, enquanto o fumo branco e o toque dos sinos sinalizarão que a igreja com 1,4 mil milhões de fiéis tem um novo líder.

Nos últimos dias, os cardeais têm feito diferentes avaliações sobre o que procuram no próximo pontífice.

Enquanto alguns apelaram à continuidade da visão de reforma de Francisco, outros disseram que querem voltar atrás no tempo e abraçar velhas tradições. Muitos indicaram que querem um pontificado mais previsível e comedido.

Um número recorde de 133 cardeais de 70 países entrará na Capela Sistina, contra 115 de 48 nações no último conclave em 2013.

Os candidatos

Não existem candidatos oficiais ao papado, mas alguns cardeais são considerados “papabiles”, ou seja, possuem as caraterísticas necessárias para se tornarem papas. Depois de João Paulo II ter quebrado o domínio italiano sobre o papado em 1978, o campo alargou-se consideravelmente, de tal forma que os cardeais de países longínquos são agora considerados candidatos. Os últimos três papas vieram da Polónia (João Paulo II), da Alemanha (Bento XVI) e da Argentina (Francisco). Dos 133 cardeais que deverão votar no conclave, 108 foram nomeados por Francisco.

Embora não tenha surgido um favorito claro, o Cardeal italiano Pietro Parolin e o Cardeal filipino Luis Antonio Tagle são considerados os principais candidatos.

No entanto, se rapidamente se tornar óbvio que nenhum dos dois pode ganhar, é provável que os votos se desloquem para outros candidatos, com os eleitores a poderem unir-se em torno da geografia, da afinidade doutrinal ou de línguas comuns.

Entre os potenciais candidatos contam-se o francês Jean-Marc Aveline, o húngaro Peter Erdo, o americano Robert Prevost e o italiano Pierbattista Pizzaballa.

"Esperar para ver. É preciso paciência", disse o Cardeal italiano Mario Zenari aos jornalistas na terça-feira.

Entre as suas considerações estará a questão de saber se devem procurar um papa do sul global, onde as congregações estão a crescer, como fizeram em 2013 com o argentino Francisco, devolver as rédeas à Europa ou mesmo escolher um primeiro papa norte-americano.

O Conclave

O conclave foi convocado depois da morte de Francisco, a 21 de abril, aos 88 anos. Houve um atraso entre a sua morte e o conclave para dar tempo ao funeral, ao enterro e a um período de luto. Foi também necessário dar tempo aos cardeais para chegarem a Roma, vindos de todos os cantos do mundo, e para que se pudessem conhecer antes de entrarem no conclave, um ritual antigo, impregnado de mistério e de ritual.

Os cardeais estão isolados do mundo no Vaticano, entre as residências e a Capela Sistina, onde votam em segredo sob o famoso fresco do teto de Miguel Ângelo, representando a Criação e o seu monumental "Juízo Final".

Sem correr riscos, o Vaticano está a pedir aos cardeais que entreguem os seus telefones durante o conclave e está a desativar a cobertura de telemóveis no Vaticano. Também planeia usar bloqueadores de sinal em torno da Capela Sistina e do hotel Domus Santa Marta e da residência adjacente onde os cardeais vão dormir, a fim de impedir a vigilância e a comunicação com o mundo exterior.

Quando o candidato recebe os votos necessários e aceita, escolhe um nome papal e entra na “Sala das Lágrimas” para vestir as vestes papais.

Minutos depois, é apresentado ao mundo a partir da varanda da Basílica de São Pedro, com a proclamação em latim: "Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! (“Trago-vos uma notícia de grande alegria: temos Papa!”). Seguir-se-á imediatamente a revelação do seu nome de batismo, em latim, seguido do nome papal que escolheu.

No relógio

O conclave mais longo da história durou quase três anos, mas é razoável assumir que este conclave será muito, muito mais curto. Os cardeais disseram esta semana que esperam um conclave curto, embora seja provável que sejam necessárias pelo menos algumas rondas de votação. O conclave começa ao fim da tarde de quarta-feira. Espera-se que os cardeais realizem a primeira ronda de votações na quarta-feira, mas não é obrigatório que o façam.

Durante a maior parte do século passado, foram necessárias entre três e oito votações para encontrar um papa. João Paulo I - o papa que reinou durante 33 dias - foi eleito na terceira votação em 1978. O seu sucessor, São João Paulo II, precisou de oito. Francisco foi eleito no quinto escrutínio, em 2013.