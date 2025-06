A Procuradoria-Geral de Israel rejeitou o pedido do Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, para adiar o seu julgamento por corrupção por duas semanas, informou a emissora pública KAN.

Netanyahu tinha solicitado ao Tribunal Distrital de Jerusalém o adiamento do seu julgamento, alegando que precisava de se concentrar noutros assuntos após a agressão israelita ao Irão, incluindo a questão do regresso de prisioneiros israelitas de Gaza.

No entanto, o procurador-geral recusou, na sexta-feira, o pedido de Netanyahu para adiar as sessões do julgamento, que deverão ser retomadas na segunda-feira.

A procuradora-geral Rivka Friedman-Feldman disse que “as razões gerais detalhadas no pedido não podem justificar o cancelamento de duas semanas de audiências”.

Como resultado, Netanyahu deverá comparecer em tribunal na segunda-feira, como planeado.

Reagindo à decisão, o Ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, criticou tanto o procurador-geral como os juízes, escrevendo no X: “O gabinete do procurador-geral e os juízes do governo de Netanyahu insistem em ser meros anões, sem qualquer visão estratégica ou compreensão da realidade”.

“Parece que estão determinados a ajudar-nos a destacar ao público a corrupção destrutiva e perigosa que se apoderou do sistema judicial e a necessidade urgente de o reformar”, acrescentou.

O Ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, também criticou a decisão do tribunal, classificando-a como uma “decisão desinteressada e miserável”.

O Ministro das Comunicações, Shlomo Karhi, fez eco das críticas, dizendo: “Eles vivem no seu próprio mundo, isolados... Que vergonha!”

O deputado do Likud, Avichai Buaron, disse que Netanyahu deveria simplesmente notificar o tribunal e o procurador-geral de que “o seu dever para com o Estado e o interesse nacional superam a necessidade de mais quatro audiências probatórias, e que não comparecerá nas próximas duas semanas”.

Durante vários meses, Netanyahu compareceu duas vezes por semana perante o tribunal para responder às acusações contra ele, mas as sessões foram interrompidas durante o recente conflito entre Israel e o Irão, que começou a 13 de junho e durou 12 dias.

Na quinta-feira, Netanyahu agradeceu ao Presidente dos EUA, Donald Trump, por ter pedido o cancelamento do seu julgamento por corrupção, uma medida que provocou grande controvérsia e divisão em Israel.

Os apoiantes de Netanyahu congratularam-se com a decisão, enquanto a oposição instou Trump a não interferir no processo judicial de Israel.

O líder da oposição israelita, Yair Lapid, disse na quinta-feira numa entrevista ao site de notícias Ynet: “Estamos gratos ao Presidente Trump, mas... o Presidente não deve interferir num julgamento judicial num país independente”.

Lapid, do partido de centro-direita Yesh Atid, apoiou a declaração de um dos aliados de coligação de Netanyahu, Simcha Rothman, do partido de extrema-direita Religious Zionism, que apelou a que Trump não se envolvesse no processo judicial.

“Não compete ao Presidente dos Estados Unidos interferir nos procedimentos legais do Estado de Israel”, afirmou Rothman, que preside à comissão parlamentar de assuntos judiciais de Israel.

Netanyahu enfrenta acusações de suborno, fraude e abuso de confiança que podem levar à prisão, se forem comprovadas.

Em janeiro, Netanyahu iniciou sessões de interrogatório relacionadas com os casos 1.000, 2.000 e 4.000, que ele nega. O procurador-geral apresentou uma acusação relacionada com estes casos no final de novembro de 2019.

O Caso 1.000 envolve Netanyahu e a sua família que receberam presentes caros de empresários ricos em troca de favores.

O Caso 2.000 diz respeito a alegadas negociações com Arnon Mozes, o editor do diário israelita Yedioth Ahronoth, para obter uma cobertura mediática positiva.

O Caso 4.000, considerado o mais grave, envolve a facilitação de Shaul Elovitch, o antigo proprietário do site de notícias Walla e da empresa de telecomunicações Bezeq, em troca de uma cobertura mediática favorável.

Rejeitando os apelos internacionais a um cessar-fogo, o exército israelita tem levado a cabo uma ofensiva brutal contra Gaza desde outubro de 2023, matando mais de 56.000 palestinianos, a maioria dos quais mulheres e crianças.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura contra Netanyahu e o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel enfrenta também um processo de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra contra o enclave.