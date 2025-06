A Ucrânia e a Rússia procederam a mais uma troca de prisioneiros de guerra - a quarta no espaço de uma semana - segundo as partes beligerantes, ao abrigo dos acordos alcançados em Istambul no início do mês.

"Continuamos a retirar o nosso povo do cativeiro russo. Esta é a quarta troca numa semana", escreveu o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nas redes sociais.

O Ministério da Defesa da Rússia, numa declaração publicada no Telegram, afirmou: “Em conformidade com os acordos russo-ucranianos... outro grupo de militares russos regressou do território controlado pelo regime de Kiev”.

Os funcionários ucranianos responsáveis pela troca de prisioneiros de guerra afirmaram ter recebido da Rússia um outro lote de 1200 corpos não identificados, que a Rússia alegou “pertencerem a cidadãos ucranianos, incluindo militares”, também no âmbito dos acordos de Istambul.

A Ucrânia não disse se devolveu algum corpo à Rússia.

As fotografias publicadas por Zelensky no Telegram mostram homens de várias idades, na sua maioria com a cabeça rapada, vestidos com camuflagem e cobertos com bandeiras ucranianas.

Alguns estavam feridos, outros desembarcaram dos autocarros e abraçaram os que os receberam, ou foram vistos a telefonar a alguém, por vezes cobrindo o rosto ou sorrindo.

O Ministério da Defesa de Moscovo divulgou o seu próprio vídeo, que mostrava homens de uniforme a segurar bandeiras russas, a bater palmas e a gritar “Rússia, Rússia”, “glória à Rússia” e “viva”, alguns levantando os punhos no ar.

A troca de palavras aconteceu numa altura em que a Rússia rejeitou repetidamente os pedidos de cessar-fogo e intensificou a sua ofensiva ao longo da linha da frente, especialmente na região nordeste de Sumy, onde procura estabelecer uma “zona tampão” para proteger a sua região de Kursk, anteriormente ocupada em parte pela Ucrânia.

Zelensky afirmou que o avanço da Rússia em Sumy foi travado, acrescentando que as forças de Kiev conseguiram retomar uma aldeia.

Segundo o Presidente ucraniano, a Rússia estava a utilizar 53.000 homens na operação de Sumy.