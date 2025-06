A primeira fase da troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia para menores de 25 anos foi realizada de acordo com os acordos alcançados nas negociações realizadas pela Türkiye em Istambul.

O Ministério da Defesa russo anunciou na segunda-feira que o primeiro grupo de soldados russos menores de 25 anos regressou da Ucrânia, conforme os acordos alcançados através de negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul.

Em troca desses soldados capturados, aproximadamente o mesmo número de soldados capturados das Forças Armadas ucranianas foi entregue a Kiev, disse o comunicado, acrescentando que os soldados russos estão atualmente em solo bielorrusso e estão a receber a assistência psicológica e médica necessária.

O comunicado divulgou informações de que todos os soldados russos serão levados para a Rússia para tratamento e reabilitação nas instituições médicas do ministério. O ministério não divulgou informações sobre o número de soldados envolvidos na troca de prisioneiros.

Declaração de Zelensky

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também afirmou na sua declaração na conta do Telegram que uma troca de prisioneiros com a Rússia foi realizada de acordo com o acordo alcançado em Istambul.

Zelensky informou que soldados ucranianos foram levados de volta para as suas casas como resultado da troca de prisioneiros, acrescentando: «A troca começou hoje e continuará em várias etapas nos próximos dias».

Zelensky, que afirmou que a troca de prisioneiros em questão foi realizada de forma muito delicada e difícil e que foram realizadas discussões sobre o assunto todos os dias, disse: «Entre as pessoas que estamos a trazer de volta estão os feridos e gravemente feridos, bem como pessoas com menos de 25 anos».

Zelensky salientou que todos os prisioneiros ucranianos devem ser levados de volta para as suas casas, observando: «Esperamos que os acordos sobre questões humanitárias alcançados nas negociações de Istambul sejam plenamente implementados. Estamos a fazer o nosso melhor para trazer todos de volta. Estamos a trabalhar nisso em todos os níveis.»

Como resultado das negociações realizadas em Istambul entre a Rússia e a Ucrânia, organizadas pela Türkiye em 2 de junho, foram alcançados acordos sobre a entrega dos corpos congelados de 6.000 soldados ucranianos e a troca de soldados gravemente feridos e doentes e soldados capturados com menos de 25 anos.